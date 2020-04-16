〈台積電法說〉首度公布3奈米時程 預計2022年下半年量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，先進製程進度方面，5 奈米將順利於下半年量產，產能會快速拉升，台積電並首度公布 3 奈米量產時程，總裁魏哲家表示，3 奈米研發照進度進行中，將採用 FinFET 架構，預計 2022 年下半年量產。

近期市場傳，台積電晶圓 18 廠五、六期招標工程，將延後決標，影響 3 奈米製程進度，當時台積電回應，採購招標作業及 3 奈米進度均照計畫進行中。

台積電原先預計在 4 月 29 日登場的北美技術論壇上，公布 3 奈米最新進展，但受肺炎疫情影響，台積電將該論壇時程延後至 8 月，今日則是台積電首度對外公布 3 奈米量產時程。

魏哲家表示，3 奈米目前進度符合預期，研發未受疫情影響，預計 2021 年進入風險性試產，目標 2022 年下半年量產；在評估所有不同的技術選項後，決定採用 FinFET(鰭式場效電晶體) 架構，可提供更具成本與效能的方案。

5 奈米方面，魏哲家表示，設計導入均照進度進行中，表現優於預期，下半年會順利量產，貢獻營收，且產能將快速拉升，目前主要客戶平台為手機及高效運算，未來可能會有物聯網平台客戶加入。

對於今年台積電先進製程營收占比，魏哲家預估，7 奈米需求持續成長，今年營收占比將超過 30%，5 奈米今年估將貢獻營收 10%，維持前次法說會預期。