〈台積電法說〉Q2營收估增-2至0.8% 雙率站穩高檔 保守看下半年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，台積電估第 2 季營收達 101 至 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%，仍有機會續寫新猷，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，維持高檔；雖然客戶需求目前未趨緩，但受肺炎疫情影響，台積電保守看待下半年終端需求，估營收較上半年持平至微幅衰退。

台積電去年第 4 季營收達 103.9 億美元，創新高，今年第 1 季營收則為 103.1 億美元，未續寫新高，仍寫歷史次高。據台積電今日公布的第 2 季財測數字，營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%，高標有機會再改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄。

若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，台積電第 2 季新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，毛利率高標優於第 1 季的 51.8%，營益率則與第 1 季的 41.4% 相近，雙率均可望續站穩高檔。

從財測數字推算，台積電今年上半年新台幣營收將達 6135.97 至 6225.97 億元，即便下半年營收將較上半年持平至微幅衰退，全年營收仍將續站穩兆元之上。

台積電財務長暨副總經理黃仁昭表示，第 1 季受惠高效能運算相關應用需求提升，加上 5G 手機持續出貨，使營收減少幅度優於淡季水準；第 2 季行動裝置產品需求較弱，不過與 5G 持續佈建、高效運算相關產品推出等因素相互抵銷，業績表現持穩。

台積電總裁魏哲家表示，目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作等需求驅動，較 3 個月前更為強勁，近來包括平板、遊戲機需求均成長，PC 則持平。

不過，魏哲家指出，雖然客戶需求未趨緩，但近來受新冠肺炎疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，且為市場帶來不確定性，預估客戶需求將會調整，保守看待下半年市場狀況。

黃仁昭預估，下半年營收將持平上半年至微幅衰退，不過，由於 5 奈米下半年將進入量產，將侵蝕毛利率 2-3%，若加上新冠肺炎疫情帶來的不確定性影響，導致需求下滑，影響產能利用率，則下半年毛利率將較上半年衰退幾個百分點，但他也重申，毛利率 50% 仍是長期目標。

黃仁昭並說，第 1 季客戶庫存較去年第 4 季底增加，受肺炎疫情影響，客戶庫存水位持續上升，預期下半年將開始去化。

在今年先進製程營收占比方面，魏哲家表示，7 奈米今年需求持續成長，營收占比將超過 30%，5 奈米量產照進度進行，估今年將貢獻營收 10%，維持前次法說會預期。