〈台積電法說〉資本支出維持不變 台設備廠營運持強

外資原先預估，台積電 (2330-TW) 今年資本支出恐下調，不過，台積電今 (16) 日舉辦法說會表示，儘管疫情持續延燒，仍看好 5G、HPC(高效能運算) 等長期發展，維持資本支出 150 億至 160 億美元，也讓台設備廠家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW)、帆宣 (6196-TW) 等鬆口氣。

外資在台積電法說前夕指出，由於全球經濟受疫情衝擊，台積電下半年營運風險升高，為反映客戶潛在訂單調整，恐進一步削減資本支出 20 億美元，較原先預估的 150 億至 160 億美元，下調幅度逾 1 成。

不過，台積電今日法說會上表示，今年資本支出仍維持不變，也為台相關設備廠營運注入強心針，其中，隨著台積電持續擴大先進製程布局，積極導入 EUV(極紫外光) 技術，家登為光罩盒獨家供應商，可望直接受惠，家登也預計在第 2 季末完成擴廠，滿足客戶後續需求。

另外，京鼎為美系大廠應材 (AMAT-US) 合作供應商，提供晶圓模組設備，同樣受惠台積電建廠腳步不停歇，出貨動能可望續強，京鼎營運也將有撐。

依據先前台積電法說釋出，此次資本支出將有 80% 用於 7 奈米以下等先進製程，10% 用在後段先進封裝、光罩，剩餘 10% 則用在 PMIC(電源管理 IC)、CIS(CMOS 圖像感測器) 等特殊級製程。