〈台積電法說〉資本支出不變 下修今年晶圓代工產值與全年營收增幅

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說會，受疫情影響，下修今年產業與公司展望，估晶圓代工產值年增 7-13%，低於上季預估的 17 %，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長 14-19%，中位數為 16.5%，略低於上次預估，不過打破市場估下修到僅年增個位數的傳言；至於資本支出金額，則維持不變。

受肺炎疫情影響，台積電正式下調今年產業與公司營運展望，總裁魏哲家表示，基於肺炎疫情在 6 月趨緩的前提下，今年半導體產業 (不含記憶體) 產值預估，從上次年增 8%，下修至持平或衰退 1-3%；晶圓代工產值較上次預期成長 17%，下修至年增 7-13%。

就台積電本身來看，前次法說會時，台積電原估今年營收將優於產業平均、即年增逾 17%，但受疫情影響，台積電也略為調整，魏哲家指出，由於居家工作需求成長，推升高效運算平台動能較預期強勁，樂觀看今年展望，估營收成長 14-19%，高標逼近 20%，符合市場預期將下修展望，但守住雙位數增幅。

由於 5G 動能較預期強勁，台積電去年 10 月法說會時，上調今年 5G 手機滲透率預估至 15%，魏哲家表示，客戶持續佈局 5G 基建與手機，今年需求仍強勁，全年 5G 手機滲透率預估則沒有調整。

不過，魏哲家指出，疫情影響下，今年全球手機出貨量估將衰退 7-9%，在整體手機規模減少下，5G 手機出貨也同步下修，但 5G 採用矽產品的需求較 4G 高出很多，仍支撐台積電今年營收成長。

從四大平台來看，台積電指出，以美元計價，今年高效運算、智慧型手機營收成長仍會高於公司整體平均，物聯網則接近公司成長幅度，汽車應用則低於平均。

另外，市場原先預期，疫情干擾下，台積電恐下修全年資本支出，但財務長黃仁昭表示，即便肺炎疫情帶來不確定性，但看好未來幾年高效運算、5G 需求，因此將持續布局先進製程，重申今年資本支出金額維持不變，約 150 至 160 億美元。