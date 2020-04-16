〈台積電法說〉Q1雙率再超標 純益續寫新高 每股賺4.51元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，並公布第 1 季財報，第 1 季毛利率攀升至 51.8%，營益率達 41.4%，均優於財測，稅後純益 169.87 億元，季增 0.8%，年增 90.6%，每股純益 4.51 元，獲利改寫新高。

台積電第 1 季營收達 103.1 億美元，季減 0.8%，年增 45.2%，優於法說預估的 102-103 億美元，新台幣營收約 3105.97 億元，季減 2.1%，年增 42%，也優於預期。

台積電第 1 季毛利率 51.8%，季增 1.6 個百分點，年增 10.5 個百分點，優於財測預期的 48.5-50.5%，營益率 41.4%，季增 2.2 個百分點，年增 12 個百分點，也優於財測預期的 37.5-39.5%；稅後純益 1169.87 億元，季增 0.8%，年增 90.6%，每股純益 4.51 元。

從各大平台應用來看，台積電第 1 季成長動能主要來自數據通訊設備、物聯網與高效運算，其中，數據通訊設備營收季增 44%，物聯網季增 8%，高效運算也成長 3%，智慧型手機則下滑 9%，汽車也小幅下滑 1%。受惠 7 奈米需求續強，帶動整體獲利表現持續攀揚。

以製程來分，台積電第 1 季 7 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 35%；10 奈米製程占比 0.5%；16 奈米製程占比 19%。總體而言，先進製程 (包含 16 奈米及更先進製程) 營收達到全季晶圓銷售金額的 55%。

