香港2月零售銷售暴跌44% 創歷史最大跌幅

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情重創商業活動，香港政府於週二 (31 日) 所公佈的 2 月份零售銷售額，大幅衰退 44% 至 227 億港元 (29.3 億美元)，下滑幅度較 1 月份的 -21.4% 擴大，且創下有史以來最大跌幅。

為了避免疫情的擴大，香港政府採取旅遊禁令及社交距離等措施，造成大多數店家關閉。2 月份的零售銷售額衰退 44%，跌幅大於市場預估值 40.3%，零售銷售量則衰退 46.7%，較 1 月份的衰退 23% 更加惡化。

香港零售銷售額年增率 (圖：Bloomberg)

香港政府表示，由於武漢疫情導致訪港人數下滑、以及消費者需求萎縮，因此，在短期之內，預估零售貿易的商業環境將相當險峻。香港政府預估今年的 GDP 增長率將落在 -1.5% 至 0.5% 之間。

由於香港政府下令禁止 4 人以上的聚會，並關閉電影院、健身房等場所，造成民眾外出頻率驟減，再加上中國旅客人數大幅下降，導致零售產業面臨嚴重的威脅。

《彭博》經濟學家 Qian Wan 表示，自去年 7 月以來，香港的零售銷售額持續呈現 2 位數的衰退趨勢，導致該產業將難以對抗疫情所造成的衝擊。

除此之外，根據香港旅遊發展局數據顯示，香港 2 月份的酒店住房率，由去年同期的 91% 下降至 29%。訪港人數則較去年同期下滑 96%，降至每月 19.9 萬人，創下自 1984 年 2 月以來最大跌幅。其中，來自中國的訪港人數萎縮了 98%，降至每月 10 萬人以下。

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