林鄭月娥：香港輸入型肺炎病例 可能會繼續增多

香港特首林鄭月娥週二 (7 日) 表示，只要允許居民從境外返回，香港的輸入型武漢肺炎 (COVID-19) 病例即可能繼續增多。

林鄭月娥週二 (7 日) 在記者會指出，香港許多新確診病例都是海外輸入，尤其是香港居民，或者可以說幾乎都是香港居民；除非不允許香港居民返港，否則輸入病例的這種趨勢就會持續一段時間。

林鄭月娥表示，她希望「很快」會宣布第二輪防疫抗疫基金，但沒說明具體日期；而此前港府週一 (5 日) 已延長了非居民從外地返港的入境限制，禁令直至另行公告，香港國際機場在未確定的期間內亦會繼續停止一切轉機服務。

隨著全球病例總數突破 130 萬，香港一直在努力遏制人們從歐美等疫情嚴重地區返回帶來的第二波病毒病例的傳播，港府最新採取了一系列措施，包括關閉酒吧、酒館、影院和夜總會 14 天，要求餐館客容量減少一半，這引發了本地企業主的擔憂。

林鄭月娥說，她「非常清楚」地聽到了企業希望政府協助保留員工的反饋。她補充說，這是就第二輪防疫抗疫措施內容與本地企業討論的焦點。

香港新增確診病例最近幾天出現下降，周一報告了 24 例，累計病例達到 914 例，新增病例中 18 人有境外旅行史，其中 5 人從秘魯乘坐政府包機返回，一些沒有旅行史的則與已有的酒吧群聚感染有關。

林鄭月娥稍早曾試圖禁止賣酒以勸阻居民大規模聚集，但她後來撤回了此項建議，因為有人批評稱，這會讓在長達數月的暴力抗議活動中本就遭受重創的餐館和酒吧大批停業。