香港財長：第二波紓困案將推出 肺炎疫情嚴峻

3 月 29 日，香港財政司司長陳茂波在網路上發文表示，香港政府將對受肺炎疫情打擊和受防疫政策影響的產業，繼續提供金援。目前香港政府正研究不同方案，包括第二波的「防疫抗疫基金」，以支援陷入困境的產業和勞工。

陳茂波指出，近期各國接連公布的經濟數據異常疲弱，已加深市場對全球經濟衰退的擔憂，如美國上周公布的初領失業救濟人數達破紀錄的 328 萬人，相當於排名第二數據約五倍。

而香港方面，3 月 31 日公布的零售銷售數據也會持續呈現大幅下跌的困境。依照目前情況來看，估計疫情在第二季仍會相當棘手。因此，未來一段期間，香港、亞太地區，甚至於全球的經濟將會非常疲弱，即使目前已有不少人開始感受到疫情帶來的衝擊，但隨著未來相關的經濟數據陸續公布後，難免會出現更大的心理震撼。全球經濟今年上半年出現衰退，似乎已成定局。

(圖片: AFP)

他指稱，為了因應迅速蔓延的疫情，各國採取封國、封城、禁足令等嚴厲的政策，以降低人與人之間的接觸，這能有效抑制病毒傳播，但卻同時導致商業活動陷入「冰封」狀態。這些政策都將嚴重打擊消費，商品和服務的需求因而下降，並打亂生產、貿易及供應鍊等。

陳茂波強調，即使會對經濟會帶來衝擊，但當下防疫仍是排在首位，香港居民必須合作遵照政府指示。疫情越快受到控制，民眾的生活和商業活動就能越早恢復正常。

他表示基於防疫的考量，香港政府實施新一波的防疫政策，包括禁止在公眾場所四人以上的聚集，限制用餐人數，關閉戲院、健身房等場所，為期 14 天。這些嚴厲的防疫措施將對原本已陷入營運困境的中小企業更是雪上加霜，將使更多的企業會有裁員、倒閉的壓力。

他提到過去一周肺炎疫情在全球迅速蔓延，全球確診案例從 50 萬升至逾 60 萬只花兩天，其中以美國和歐洲的情況最為嚴重。肺炎病毒傳染力強，加上部份屬病患並不會發病，相當於「隱形」，這使各國政府在防疫上更加困難。

