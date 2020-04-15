為LPR降息做準備？中國人行降MLF 20基點

中國人行周三 (15 日) 表示，展開中期借貸便利 (MLF) 操作人民幣 1000 億元，得標利率 2.95%，比前一次的 3.15% 下調 20 基點。由於 MLF 是每個月 20 日 LPR 報價的重要參考指標，人行調降 MLF 20 基點意味 4 月 20 日 LPR 可望調降。

在中國人行調降 MLF 消息一公布後，上證綜指一度急拉，指數由黑翻紅，但隨後又再度回跌至平盤之下。相較之下，創業板指仍保持較強勢的走勢，漲幅保持在約 0.6% 附近。

資料來源: 東方財富網, 上證指數即時走勢

資料來源: 東方財富網, 創業板指即時走勢

中國人行調降 MLF 20 基點大致符合市場預期，官媒「中國證券報」已在頭版預告中國人行將降調降 MLF 利率，並預期 20 日公布的 LPR 也可望跟進調降。

不過外界認為五年期 LPR 是否調降則有不確定性，因五年期 LPR 與房屋貸款利率相掛勾，中國政府並不希望給市場有炒房的錯覺。

此外，24 日還有人民幣 2674 億元的定向中期借貸便利 (TMLF) 到期，依過去經驗，中國人行有很高機率展延。中國 3 月復工復產加速中，4 月又是進入第二季的首月，也是企業繳交前一季所得稅的時間，因此 4 下旬有可能出現繳稅高峰，可能對流動性造成波動，所以中國人行會保持市場流動性寬裕。

中國民生銀行表示，隨著中國經濟逐步恢復，加上 CPI 開始自高檔下滑，為貨幣政策操作操作創造更大空間。下一階段，在保持流動性合理充份的前提下，中國貨幣調控可能數量型向價格型轉換。

人行此舉一方面可引導公債殖利率曲線整體下修，推動企業債融資利率下降。另一方面，適時適度下調「存款基準利率」，引導 LPR 利率下降，進一步降低實體經濟融資成本。

此外，中國人行也公告 4 月 15 日開始，中國人行將對農村金融機構和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率 0.5 個百分點 (執行之前宣布的政策)，釋放長期資金約人民幣 2000 億元。