瞄準愛息族 實質收益基金找穩健現金流

全球經濟進入低成長、低通膨、低利率的 3 低環境，好收益商品越來越難尋，為了滿足國人息收需求，近期有投信公司推出亞太實質資產收益型基金，鎖定基礎建設、公共事業等具有穩健現金流的「實質資產」，希望為投資人創造相對穩定且優質的息收，預計年配息率可達 5％。

目前低利環境當道，市場陷入尋找收益的困境中，所以，基金公司陸續推出強調穩健收益、具防禦力的實質資產收益型基金，例如元大實質多重資產基金、鋒裕匯理實質收息多重資產基金，中國信託亞太實質收益多重基金也將於近日展開募集，該類型基金主要以基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、商品等實質資產概念為投資範疇。

因為股債等傳統投資工具出現齊漲齊跌現象，已經成為家常便飯，資產配置若僅侷限於傳統投資工具，恐將深受市場波動影響，進而波及到投資組合的績效，也因此，近年來許多機構投資人在股債之外，再納入另類投資，透過表現比傳統股債配置穩健的多重資產配置，以追求穩定的長期績效，而實質資產就是屬於另類投資範疇。

廣義來說，實質資產包含 REITs、基建、公用事業、農產品、能源及商品等，不過各類資產波動度差異大。中國信託亞太實質收益多重基金經理人陳雯卿說明，農產品、能源及商品等受景氣影響較大，且有成本考量，營收獲利不確定性高，因此價格風險相對較大。相較之下，公用事業、基礎建設、REITs 等類股，不僅營收及獲利穩定能持續創造現金流，在市場波動時亦能展現防禦特性。因此，包含歐洲、香港等退休基金，都紛紛將部分的資產轉入如公用事業、基礎建設、REITs 等實質資產當中，兼顧利息與潛在資本增長，因應長期退休規劃的需求。

陳雯卿表示，基建及公用事業大多具公營性質，通常具獨佔或寡佔特性，營運相對穩定。回顧歷史表現，當市場出現回檔時，實質資產的回復力相對較佳，在指數下跌 5% 後進場 6 個月，勝率高達 5 成，投資一年以上，勝率高達 100%！顯見實質資產具民生必需的特殊性，回復能力強，值得長期持有。

各區域的實質資產表現，中信投信尤為看好亞太區域，陳雯卿表示，經過這一波的市場大幅修正，亞太地區實質資產的股利率更加誘人了。統計至 3 月 25 日，以 REITs 來說，亞太（不含日本）地區股利率達 6.5％，優於全球的 4.8％；而公用事業類股的股利率，亞太（不含日本）區達 4.6％，優於全球 4.5％。

她說明，亞太地區的人口結構相對年輕，儘管短線上受到疫情衝擊實體經濟，但中長線看來，具穩定現金流的實質資產擁有投資吸引力，且整體市場的需求在持續都市化的過程中仍具成長性。