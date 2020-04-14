〈房產〉大齡老公寓仍有利基 去年北市逾700個房貸族 買比自己年紀大的住宅

台北市老屋數量持續成長，依統計數字來看，台北市房屋平均屋齡已超過 34 年，其中超過 40 年以上的房屋達 30 萬戶，入住「新厝」固然好，但老房子坪數實在且地段佳，也有利基，據統計資料顯示，統計購屋人年齡 20-35 歲且購買屋齡 36 年以上的公寓，去年台北市至少有 718 個房貸案。

根據聯徵中心的統計資料顯示，去年台北市全年年至少有 718 個房貸案件，買家購買比自己年齡還高的老公寓，平均核貸成數 74.26%，貸款條件不比其他產品差。

根據內政部不動產資訊平台的統計資料顯示，台北市去年平均屋齡已來到 34.61 年，都市住宅屋齡持續增加，想要留在機能成熟的市中心，老宅成為購屋人心中的選項之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市中心存有數量眾多的老宅，老宅地段佳周邊生活機能成熟，雖然屋齡老舊，有些甚至比買方的年齡還高，但有些買方想要留在市中心內，有些則是因為學區等需求，另外老公寓雖舊但管理費低，室內坪數實在且通常有兩面採光，前後通風等優勢，買方評估後有些還是願花上一筆費用重新裝修，讓自己生活居住更為舒適，且又能留在市中心內。

根據聯徵中心的統計資料分析，台北市買方屋齡與年齡的比較當中，統計買方 20-35 歲且購買屋齡 36 年以上公寓的族群，去年共有 718 個房貸族符合條件，平均購買總價 1331 萬元的房子，貸款成數 7 成 4 ，貸款利率僅 1.68%，平均購買 27.5 坪的房屋，雖然房屋屋齡老舊，但在銀行眼中，台北市的公寓保值性仍高，因此願意給予較好的條件承作。

曾敬德表示，若是購買室內加陽台 27.5 坪的新房子，公設比 30% 的條件下可能要買到 39 坪左右，且電梯大樓的單價也會高於周邊的公寓產品，相對之下，大齡公寓雖然屋齡老舊，但就性價比 (CP 值) 而言，仍具有一定的吸引力。