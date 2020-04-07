〈房產〉國發院土地交易爭議 元利建設：找錯事主

經 15 年土地買賣爭議的國發院土地買賣爭議，將在明 (8) 日進行第 3 次聽證會。元利建設今 (7) 日指出，國發院土地經過 5 次招標但全部流標，顯示先前賣方國民黨底價訂定過高，高估市場行情，造成全案無人出手，最終該地回到市場機制，雙方議價 42.5 億元成交，由元利建設接手完成都市計畫變更，並負擔全額變更成本，才得以達成全案交易。

元利建設指出，黨產會的調查報告以片面資訊拼湊雙方交易價格，「實際上國民黨拿了 38.3 億元走人，但根據黨產會調查報告援引用中華徵信所估價報告顯示，國民黨稅後最多實拿 41.6 億元，差額 3.3 億元，國民黨後續還不用負擔都市計畫變更成本，將風險轉嫁，並無賤賣。」

元利建設指出，國民黨出售國發院土地後，將包括都市計畫變更風險、資金成本風險、持有土地過程中的市場風險，全部轉嫁元利建設。

元利建設指出，國民黨拿了 38.3 億元，但黨產會調查報告卻要元利建設負擔主要責任， 擬命令元利建設移轉約 6200 坪土地給國有及原所有權人而非向國民黨究責，形成找錯事主且張冠李戴，元利建設無法認同 。

元利建設強調，對照國民黨稅後獲得資金 38.3 億元，與當年中華徵信所估價 41.6 億元，也就是說，進國民黨拿到的錢只差 3.3 億元，但卻以遭黨產會扣以賤賣污名。