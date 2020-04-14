〈房產〉中台灣竹北新店王現身 總成交價2.39億元每坪120萬元

電子商務大舉翻轉民眾購物型態，網購、配送、外送等蓬勃發展，店面坪數小型化，大型店面以及億級總價店面交易較為稀少，業者表示，自實價登錄資料顯示，電子業捧 2.39 億元搶先卡位竹北，成交單價每坪 120 萬元，成竹北億級店面新店王。

房仲業者指出，過去中台灣的竹北地區，不論是所得、消費力或是房價都是名列前茅，發展成熟，豪宅聚落商圈店面吸引電子業資金卡位。實價登錄顯示，新竹縣竹北市嘉豐南路一段「若山 NO2 若合山」的店面，2019 年 9 月有 2 戶店面，分別以總價 1.28 億元與 1.11 億元成交，為竹北市史上億級店面，單價最高的交易，買方為電子業者。

台灣房屋竹北文化直營店 店長陳熒竺表示，「若山 NO2 若合山」店面周邊多半是銀行業、高檔餐廳、診所、大型連鎖品牌居多，價格有撐，從實價登錄顯示，2017 年 2 月，若合山另一店面總價 1 億 350 萬元，坪數 128.93 坪，每坪 105.9 萬元成交，2019 年 9 月，同社區店面成交每坪 120 萬元，2 年半的時間，單價漲幅達 13.3%，為實價登錄上線以來，竹北億級店面最高單價。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，過去高總價店面買盤多為看好未來增值潛力的在地投資客，如今出現電子業進場，嘉豐南路一段「若山 NO2 若合山」的店面，主要原因是該店面位處豪宅聚落商圈，有絕對代表性以及稀有性，加上竹北地區的消費高以及就業人口逐年成長，周邊公共建設與企業投資暢旺，因此買家砸 2.39 億元買下 2 戶店面，現況卻是空屋未使用，顯見業主相當看此一區未來發展及潛力因而置產。