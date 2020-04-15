低利率救市 台中七期豪宅成熱錢出口

面對接近零利率的環境，全球熱錢充斥，急需出口宣洩，不動產再次躍升為置產亮點。專家指出，台中總價 4000 萬以上的物件來客、較上月大增 50%，其中七期指標成屋豪宅「大陸宝格」、「大陸丽格」近期成交表線亮眼，帶動第二季豪宅建案加速推動，房市增溫明顯。

美國史無前例的啟動無上限 QE，銀行體系對整個市場大撒幣，甚至連已 3 年半未降息的台灣央行，也宣布降息一碼，銀行業分析，股市大幅震盪的情況下，無論好壞股都可能快速崩跌，部分投資型態較為保守的大戶滿手現金無處可去，各國政府瘋狂印鈔，市場只能以無限的資金來追逐有限的資產。

其中，貨幣貶值、物價上漲將成警訊，頂級客戶群趁勢運用低利，將資金投入流動性低的不動產，雖不易短期大幅獲利，但長期而言卻相對保值，具開發潛力的土地及擁有地段、品牌加持的頂級個案，被視為避險的首選標的。

台中七期「大陸宝格」有 2 件成交，而「大陸丽格」則有 4 件，據傳，同樣即將落成的「寶璽天睿」也有成交，中部頂級豪宅市場表現相當亮眼。價格部分，業界預估「丽格」的平均成交單價將從 60 萬起跳、「寶璽天睿」全案開價 79-90 萬元。

住商不動產南屯店協理黃權銘表示，自 QE 及降息公布後，台中總價 4000 萬以上的物件來客較上月大增 50%，這些金字塔頂端的客層大多為傳產大戶及擁全球性事業佈局的企業主，不僅擔心手頭的現金逐漸貶值，更因國際市場動盪、疫情影響，積極將廠房、總部移回台灣，連帶增加自住、置產需求，目光則鎖定在夏綠地園道、市政園道周圍具地標性的頂級豪宅。

預售市場同樣動作頻頻；寶輝建設首次於七期採取標配銷售的預售新案「寶輝 Sky Tower」，預計在第二季進場，總銷金額達 60 億元，全案規劃 70、90 坪，總價約在 4000 萬至 5000 萬元的產品。第三季陸續進場的還有主打 60 坪標配輕豪宅的「聯聚瑞安大廈」，每坪開價 60 萬元；「雙橡園市政河南路新案」則規劃 45、60、90 坪的產品，目前價格未公開，備受市場期待，商辦部分則有豐邑建設的 50 層超高商辦大樓案。