特斯拉空單急回補？股價狂飆13%

電動車大廠特斯拉近來表現強勁，週一 (13 日) 股價大漲 13%，遠優於道瓊工業指數的下跌 1.4% 和標普 500 下跌 1%，巴倫財經周刊指出，特斯拉近期飆漲原因，可能是投資人調整押注部位，進行空頭回補。

特斯拉股價週一 (13 日) 上漲 13.6%，以每股 650.95 作收，迄今為止，特斯拉股價上漲了 56%，回升到每股 600 美元以上，在這段車市買氣低迷期間，更令人難以置信。

特斯拉股價 (圖片: GOOGLE)

與此同時，特斯拉競爭同業則飽受疫情對汽車銷售的衝擊，週一福特汽車 (F-US) 股價下跌 3.9%，該公司預估第一季汽車批發銷售與去年相比大幅下滑，因為北美與歐洲工廠關閉也導致生產停擺。

自今年以來，福特的股價已下跌了 44%，而通用汽車 (GM) 和福特的股價平均下跌了約 40%。

特斯拉的股價走有時令人難以理解，儘管特斯拉因為繳出亮麗的交車量報告，從而提振了股價，但週一特斯拉近 14% 的強勁漲幅，恐怕與投資人調整部位有關。

特斯拉股票依然被大量做空，意味著許多投資人已借入股票並賣出，押注特斯拉短期內股價下跌。

將近 2000 萬股特斯拉股票已被做空，這佔了特斯拉所有可交易股票中的 13.5%，遠高於標普 500 指數股票被做空比率的平均值，相較之下，通用汽車的做空比率僅有 1.5%，而福特則是 4%。

隨著特斯拉股價上漲，特斯拉空頭承壓，價格可能已經超過許多做空投資人押注的水平。眼見特斯拉的第一季財報預定時間 4 月 24 日越來越接近，這些空頭們似乎急於回補空單。



華爾街預計，特斯拉第一季度將公布每股虧損 29 美分，銷售額為 60 億美元，銷售額預計將較去年同期的 45 億美元增長約 33%。



特斯拉一直是檔極具爭議的股票，僅有一小部分的分析師建議買入該股，特斯拉自去年起，股票不斷瘋漲，從每股約 180 美元到 970 美元不等。



該公司的 1200 億美元市值，遠高於福特、通用汽車和飛雅特克萊斯勒汽車公司 (FCAU) 市值相加總和。