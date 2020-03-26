疫情衝擊 LG 化學、三星SD關閉美國電動車電池廠

武漢肺炎疫情持續延燒，對汽車產業帶來衝擊，不少企業紛紛關閉工廠，以防止疫情的蔓延。

南韓化學大廠 LG 化學、電動車和智慧型手機電池製造商三星 SDI 皆在週三 (25 日) 宣布，由於疫情的衝擊，將關閉位在美國的電動車電池工廠。

為遏止疫情持續擴大，美國密歇根州州長 Gretchen Whitmer 在全州發布一份行政命令，於週二在開始生效，要求居民在家隔離，以防止疫情蔓延。LG 化學宣布，由於疫情的影響，公司決定關閉旗下位在美國的電動車電池工廠。三星 SDI 也表示已關閉公司旗下位在密西根州的電池工廠。根據行政命令，該州内這兩家電池工廠將持續關閉至 4 月 13 日。

目前，LG 化學在南韓、中國、美國和波蘭擁有五座電池工廠，總容量為 70GWh。LG 化學原先計劃在今年年底之前將產能提高到 100 GWh，足以為 160 萬輛電動車供應電池。

據悉，LG 化學為通用汽車和福斯 (Volkswagen) 等多家汽車品牌供應電動車電池。三星 SDI 的客戶則包括 Volvo、BMW、奧迪、福斯等。

除汽車業外，疫情持續蔓延，也對製造業帶來衝擊。南韓科技大廠三星電子關閉了印度廠和斯洛伐克廠的生產作業，此外，也暫時關閉巴西馬瑙斯工廠以及當地所有門市的營運。三星的巴西瑪瑙斯工廠位於巴西北部，主要生產智慧型手機、電視和家用電器，並向整個南美地區以及巴西供貨。三星電子也計劃在工廠關閉後對廠內進行密集的檢疫工作。