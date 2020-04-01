特斯拉多頭下調交車量預期 股價不跌反漲 

JMP Securities 分析師 Joe Osha 週二 (31 日) 將特斯拉 (TSLA-US) 目標價從華爾街最高的每股 1060 美元下調至 840 美元，主因是他們透過模型預測 2020 年特斯拉交車量將減少 9 萬輛，使得今年交車輛從 52.3 萬下滑至 43.3 萬輛。

特斯拉股價 (圖片: INVESTING)

然而特斯拉股價依舊勁揚，週二 (31 日) 上漲 4.36%，以每股 524.00 美元作收。

Joe Osha 表示，他大砍特斯拉目標價主要是考慮到當前動盪的股市，而這樣的目標水平處於保守估值。

不過 Joe Osha 並沒有下調他對特斯拉 2021 年的交車量預估，因為他估計汽車市場需求將會回彈，他將特斯拉股票評為買入。

瑞信分析師 Dan Levy 週二 (31 日) 將特斯拉目標價訂為每股 415 美元，約為 JMP Securities 分析師的目標價一半，Daniel Ives 將特斯拉評為賣出。

他認為特斯拉第一季最後一至兩週的銷售成長，恐怕會因為武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊而停滯，而無法實現特斯拉典型的季末漲勢。

Levy 預估特斯拉第一季度交車量將達 7.5 萬至 8 萬輛，而第一季 Model Y 交車量僅為 1,000 輛 左右，華爾街對特斯拉 Q1 交車輛的共識預估約 9 萬輛。

特斯拉 Q1 交車量預估值 (圖片: BARRON'S)

不過 Dan Levy 依舊預估特斯拉 2020 全年交車輛將超過 50 萬輛，預估到 2025 年，特斯拉交車量將達到 110 萬至 120 萬輛，與 2019 年相比，增長三倍以上。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 則對特斯拉維持中性評級和每股 425 美元的目標價，他認為特斯拉 2020 年交車量要超過 50 萬簡直不可能，他預估該值約落在 40 萬到 42.5 萬區間。

今年以來，特斯拉累計上漲約 27%，遠優於近期美股道瓊指數和標普 500 漲幅。