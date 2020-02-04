和勤精機營收連3個月成長 電動車訂單按計畫增加

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 受惠訂單回籠、新產能開出，營收連續 3 個月較去年同月下滑，今 (4) 日公布 1 月營收為 1.9 億元，月減 17.1%，年增 17.26%；和勤表示，美系電動車客戶訂單按計畫增量，雖然 1 月工作天數較少，營收依舊保持成長動能，符合期待。

和勤 1 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.2 億元，佔比 61.28%；硬碟機構件（VCM Plate）7000 萬元，佔比 38.4%。汽車零件主要在大中國廠出貨，1 月因春節假期工作天數較少，營收仍能較去年成長，在於客戶熱門車款銷售需求強勁；而硬碟機構件則在雲端伺服器硬碟零件出貨增量貢獻下，較去年同月增長。

和勤有多件新產品在 2019 年年底進入量產，今年上半年陸續有其他新品量產，包括供應電動車大廠的新增零件，其主力熱銷車款訂單較去年大幅成長，配合新型冠狀病毒防疫工作，二家位於大陸的子公司也預計於 2 月 10 日復工，公司表示，目前已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展及時採取因應措施並積極進行人員調度並調高產能，為復工做準備，一旦大陸全面復工，公司可立即充分因應補貨的急單。

和勤隨著新品量產與增量，包括電動車新零件、雙金屬配油盤、發動機鏈輪、感溫器殼體蓋板等高毛利新品比重增加，今年月營收逐月將逐月向上。

和勤也表示，在大陸廠全面復工之前，短期內雙金屬配油盤、硬碟機構件等以出口為主的訂單，將由台灣廠區生產。大陸廠復工後，也會優先滿足電動車大廠的全球訂單，以因應客戶需求。

和勤精機 2019 年全年營收為 20.95 億元，年減 14.6%。