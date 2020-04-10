「50美分」靠押注VIX又賺一波 近期避險策略改買黃金

自 2017 年以來，一位外號「50 美分」的交易員開始受到關注，他通常以 50 美分左右的價格，狂買 VIX 看漲期權，雖然經常見到失敗操作，但避險效果十足，並在 2017 年 4 月、2018 年 2 月、2019 年 7 月、2019 年 12 月等幾次出手大撈一筆。

據《金融時報》報導，「50 美分」證實就是 Ruffer Capital 的倫敦基金經理 Jonathan Ruffer，他管理著 230 億美元，在上個月的交易中，他靠著這一避險策略，成功保護了基金資產。

Ruffer 指出，他在 3 月以 2200 萬美元的價格購買了與 VIX 相關的衍生品，獲得了逾 8 億美元的收益，另外，也利用其他股票、黃金和信用衍生品的投資，賺進 18 億美元，抵銷了因 COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 和石油價格戰引發的全球拋售，所造成的損失。

Ruffer 的旗艦基金，今年第 1 季的成績是下挫 0.8%，比起絕大多數慘賠的基金，對資產的保護已經相當成功。

Ruffer 表示，他預計會有一段長時間，不再進行「50 美分」操作。

Ruffer 形容，買進 VIX 看漲期權像是「巨災保險」，確保不會因為突如其來的大災難無法翻身。他表示，多年以來基金表現並不亮眼，部分原因在於他們一直買保險，擔心這樣的巨幅拋售發生。

不過，在當前環境下，Ruffer 認為，這個保險已經做到了人們所期望的一切，價值已經完全兌現了，很可能需要一段時間，這種保險才能再次定價，使其具有防禦性投資的吸引力。

那麼，新的保護是什麼？

Ruffer 表示，他正在買入信貸利差的資產。信貸利差反映出政府公債和高質量公司債券之間的殖利率差異。隨著傳統資產價格的暴跌，在信貸利差上的投資，有助保護了投資組合的整體價值。基於聯準會已經進場干預，「知道這是否確實能穩定公司債券市場，將會很有趣」。

另一個具有吸引力的資產是黃金。他表示，先前黃金因遭到連帶拋售，表現令人失望，但它依然是最佳選擇。隨著市場對疫情造成經濟損失的擔憂加劇，傳統避險資產黃金之後將再次受到支撐。

Ruffer 基金經營的哲學在於，雖然他的客戶更喜歡賺錢，但比起大賺一筆，他仍然偏好盡量少賠，確保投資組合安全是最重要的問題。