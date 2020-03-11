VIX今年飆漲近300%遠超過2008年 分析師坦言：接下來怎麼走沒人知道

有「恐慌指數」之稱的「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE Volatility Index）今年來飆漲近 300%，反映市場對武漢肺炎在全球大流行衝擊經濟有多麼憂慮，專家也坦言無法判斷未來走向。

VIX 指數在週一 (9 日) 美股崩跌時飆漲，盤中一度升逾 62，為金融海嘯以來高點；該指數曾在 2008 年 11 月 20 日觸及 80.86，寫下歷史紀錄。VIX 指數上漲通常股市下跌，因為交易員利用這項指數為股票部位避險。

VIX 指數過去一年來走勢。(來源: CBOE)

VIX 今年來上漲約 280%，遠超過 2008 年同期約 108% 的漲幅。當年抵押貸款債券和衍生性商品導致市場崩潰，也引爆 2007-09 年金融危機。

The Options Insider 執行長 Mark Longo 說，VIX 指數飆漲至少有一部分是新型冠狀病毒疫情爆發引起的，「這可能是個轉折點」。這種源自中國武漢的肺炎至今已導致全球 117000 人感染，並奪走逾 4260 人生命，到目前為止人們對疫情的擔憂程度已經超過金融市場崩潰。

Longo 表示，今年 VIX 指數飆升也可能反映，即使市場平靜無波已有一段時間、還經過幾次連漲，也可能出現典範轉移。「在可預見的未來，我們可能進入新的波動率模式。」

Warren 說，未來 VIX 指數走向沒人說得準。VIX 指數 2 月中旬仍低，約為 13、14，該指數歷史平均值約為 19 或 20。

這位選擇權專家表示，VIX 期貨比大家常用的 VIX 現貨更能衡量市場波動性。VIX 是一個指數，而 VIX 期貨是一種合約，以證券方式交易，兩者最近在某些時刻出現 12 點的驚人差距。

Warren 說，交易員還無法釐清為何出現這種奇怪的情況，「我從沒看過這種情況，VIX 指數和期貨有些脫鈎，他們應該保持同步才對。這是個奇怪的環境。」