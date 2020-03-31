市場波動尚未結束？ 伊爾艾朗：投資人應更關注個股

經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 週一 (30 日) 表示，美股跌盪還未結束，投資人應該更關注個股，如今不是買入大盤指數的時機，因為市場波動尚未結束。

伊爾艾朗認為「賣出一切」的時代已經過去，但「一切明朗」的時刻尚未到來，投資人是時候謹慎選擇買入或做空標的。

在他表態之際，美股週一開局良好，延續上週反彈氣勢，道瓊指數上週創下 1938 年以來的最大單週漲幅，漲幅超過 12%；標普 500 指數和那斯達克指數分別創下 2009 年以來最好的一週漲幅 10.3% 和 9.1%。

伊爾艾朗在 CNBC 節目中表示：「如果您認為市場一切明朗了，那就買入大盤指數吧，但我認為會出現更多由病毒引起的市場波動。」

他指出，一切不確定因素消去後，才是買進大盤指數的機會，建議投資人應盡快出售受到疫情衝擊可能破產的公司，轉而買入擁有穩健現金流的企業。

伊爾艾朗表示：「我們將見到許多企業破產，不幸的是，破產徹底摧毀了資本結構。」

他補充道，他正在買入一些個股，因為美股三大指數均比 2 月份的歷史高點低了超過 20%。

他強調，這些企業個股擁有「堅若磐石的資產負債表，這些企業的現金流失有限，有些甚至還在累積現金，讓他們能在逆境中生存並崛起」。