疫情+油價大跌 日本企業物價指數5月首衰

日本央行在週五 (10 日) 公布了最新統計數據。日本 2020 年 3 月份的企業物價指數 (PPI，2015 年平均 = 100) 報 101.1，年增率報 -0.4%，也是近 5 個月以來首度出現衰退。

2020 年 3 月日本企業物價指數 (圖片來源：日本央行)

在武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，全球經濟活動出現停滯現象，還有產油國增產造成原油價格暴跌，石油、煤炭製品以及化學製品的價格皆出現滑落。

日圓計價的出口物價指數 (EPI) 較去年同期下滑了 5.1%，連續 11 個月出現下滑，與前月相比則為 2.3% 的下滑。

日圓計價的進口物價指數 (IPI) 較去年同期下滑 7.7%，與前月相比也出現 4.7% 的下滑。

日本企業物價指數走勢 (圖片來源：日本央行)

日本的企業物價指數，在計算時內含消費稅。若去除消費稅增稅 (2019 年 10 月，稅率由 8% 調漲至 10%) 影響，當月的企業物價指數則為年減 2.0% 或月減 0.9%，指數報 99.5。

去除消費稅增稅影響的 2020 年 3 月日本企業物價指數 (圖片來源：日本央行)

去除增稅影響的企業物價指數，則是自 2017 年 11 月 (99.8) 以來，首度低於 100。若從水準來看，則是 2017 年 10 月 (99.4) 以來，相隔 2 年 5 個月的最差表現。

從項目別來看，在 3 月原油價格大跌的背景下，石油、煤炭製品以及化學製品的價格滑落醒目。還有受到武漢肺炎疫情影響，非鐵金屬與廢鋼價格都出現明顯滑落。

肺炎疫情在進入 4 月後仍未見好轉，企業在價格設定方面仍有沉重的下調壓力。