黑田東彥：武漢肺炎嚴重影響日本經濟 必要時會立刻出手

日本央行總裁黑田東彥在週四 (9 日) 表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大，日本經濟正遭受深刻影響。在先行的金融政策方面，將持續觀察肺炎疫情所帶來的影響，會在必要時立即採取進一步的貨幣寬鬆措施。

9 日上午，日本央行首度利用視訊方式召開分行長會議。總裁黑田東彥在致詞的時候表示，在武漢肺炎疫情影響下，日本經濟正受到深刻影響。在全球經濟活動受到限制的情況下，也導致日本的出口、生產、個人消費，以及來自國外遊客的境內消費都出現了大幅滑落。

武漢肺炎導致日本當地的國外遊客大幅減少 (圖片：AFP)

黑田總裁也在會中指出，因投資人的風險情緒惡化，日本國內外的金融市場已迅速走向不穩。目前在各國央行的種種對策下，市場的緊張情緒雖有稍微和緩，但接下來仍將處於神經質的狀態。

其他在銀行融資狀況等日本的金融系統方面，黑田總裁認為目前整體雖維持著安定狀態，但企業的資金調度正惡化當中。

另外在先行的金融政策方面，黑田總裁也強調會持續的謹慎觀察肺炎疫情所帶來的影響，只要有必要，會毫不猶豫的採取更進一步的貨幣寬鬆措施。

日本央行在 3 月的時候提前召開了金融政策決定會議，在當時也決定每年 6 兆日圓的 ETF 購入目標，將增加到 2 倍的 12 兆日圓規模。並擴大購買 CP / 公司債，合計購買上限追加了 2 兆日圓。CP 餘額上限 3.2 兆日圓，公司債餘額設在 4.2 兆日圓，各上調了 1 兆日圓。REIT 的購入目標也從原先的年間 900 億日圓，倍增到 1800 億日圓。