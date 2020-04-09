全球寬鬆潮續擴大 南韓央行擬實行1.5兆韓元購債計劃

據《彭博》報導，儘管南韓央行於週四 (9 日) 宣佈維持基準利率不變，但由於市場預期央行將採取大規模的量化寬鬆政策，並對債券市場注入流動性，促使南韓公債殖利率大幅下跌，債券價格飆漲。

南韓央行於週四 (9 日) 宣佈將購買規模達 1.5 兆韓元 (約 12 億美元) 的政府公債，10 年期公債價格應聲上漲，債券殖利率則下降 7 個基點至 1.44%，為自 3 月 17 日以來的低點。

南韓 10 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

韓亞銀行分析師 Lee Mi Seon 表示，南韓央行的態度相當鴿派，且願意採取更多積極的措施。

NH 投資證券的固定資產策略師 Kang Seungwon 表示，為了穩定市場殖利率，聯準會於日前宣佈將購買由美國政府所發行的公債，而預期南韓央行也將採取類似的作法，以刺激市場流動性。

為了減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，南韓央行已於 3 月份緊急降息 50 個基點，並承諾將採取無上限量化寬鬆政策，以減輕金融機構的壓力。

除此之外，為了穩定債券市場，南韓政府於日前宣佈，將推出 20 兆韓元的債券穩定基金，主要用於購買公司債及商業票據，另外，針對信用評級較差的公司，則提供規模達 17.8 兆韓元的流動性。

另外，南韓政府於日前宣佈，將推出 10.7 兆韓元 (約合 87.7 億美元) 的股市支持基金，目標將投資於指數型基金，並提升股市的穩定性。該基金的顧問 Kang Shinwoo 表示，南韓將進一步增加基金規模的 10%。

韓國 KOSPI 指數於週四 (9 日) 上漲 1.6%，且較 3 月份的低點來已上漲了 26%。

韓國 Kospi 指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

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