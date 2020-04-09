要到東京迪士尼、大阪環球影城再等等！最快5月中旬開園

由於日本各主要都會區的武漢肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重，該國政府針對東京、大阪等地發布了緊急事態宣言。深受國人喜愛的日本東京迪士尼樂園與大阪環球影城，也都宣布拉長停業期間。

日本首相安倍晉三於本週二 (7 日)，針對東京都、大阪府、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣、兵庫縣、福岡縣等 7 處發布了緊急事態宣言，時間維持一個月。從 4 月 8 日凌晨 12 點起生效，並持續到 5 月 6 日為止。

由於日本東京迪士尼樂園位處千葉縣，樂園的營運公司 Oriental Land(4661-JP) 也於週四 (9 日) 宣布，在同一度假區內的東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋等設施的重新開園時間，也將從原本的 4 月 20 日之後，延後到 5 月中旬。關於確切時間，也會在日後擇期公布。

此外，有關園內的大規模開發區域會在何時啟用，則會在兩樂園重啟營運後再另行宣布。

關於這次停業對業績所造成的影響，Oriental Land 則表示會在必要時迅速對外公布。

另外自 2 月 29 日起就進入停業狀態的大阪環球影城也在 9 日宣布，由於當局發布了緊急事態宣言，該影城的停業期限也決定從原先的 4 月 12 日延長到 5 月中旬。

大阪環球影城 (圖片：AFP)

至於會在何時開園，大阪環球影城表示未來將參考日本政府所發布的各項訊息，於慎重檢討後再對外公布。