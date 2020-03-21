疫情衝擊 達美航空Q2營收驟減100億美元 聯航揚言將裁員

達美航空 (DAL-US) CEO Ed Bastian 週五 (20 日) 警告，由於武漢肺炎 (COVID-19) 影響，達美航空第 2 季營收估計將比去年同期下降 80% 或 100 億美元，這是美國航空業在急切等待政府援助之際的最新動態。

美國航空業高層近期已廣泛表示，由於肺炎疫情的擴散，搭機需求已經崩潰，迫使各大航空公司鼓勵員工休無薪假，航空業不得不寄望白宮政府的救助計劃，以減輕疫情對其業務影響的打擊。

另外，美國航空業也正爭先恐後地儲備現金，以在需求更形惡化之前做好準備。達美航空週五表示，本週獲得 26 億美元的定期貸款，並已提取其中 23 億美元。該航空公司還從 2018 年的循環貸款中借支了約 30 億美元。

Bastian 在致達美員工的公開信中指出，「儘管我們採取了所有自助措施，但目前每天仍須消耗大約 5000 萬美元的現金。」

美國航空業者正在尋求 580 億美元的政府援助，而各公司主管們對於能多快獲得這筆資金則一籌莫展。

達美航空和其他航空公司已經凍結了招聘，削減了數千架航班，並計劃閒置數百架飛機以降低成本。達美航空 CEO 表示，公司約 91000 名員工中約有 13000 名自願休假，但仍需要更多的志願者。

他說：「很明顯，考慮到病毒對整個經濟造成的潛在破壞，就算遏制了病毒，需求恢復也將需要更長的時間。」

聯合航空 (UAL-US) 週五警告，如果國會不能足夠迅速地採取行動，它可能必須解僱數千名員工。截至 2019 年底，這家位於芝加哥的航空公司擁有約 96000 名員工。

聯航 CEO Oscar Munoz 表示，如果國會無法在「3 月底之前提供足夠的政府支持，我們公司將開始採取必要步驟來降低工資支出，以配合之前宣布的 4 月削減 60% 航班計畫。」

聯航總裁 Scott Kirby 下月將接任 CEO，幾個相關工會已通告員工會員，「5 月的班表可能會更進一步削減。」