川普灑錢相挺也只能撐半年 美國航空總裁：比911恐攻還慘！

武漢肺炎疫情延燒，各產業哀鴻遍野，尤其航空業災情慘重，美國航空 (AAL-US) 執行長 Doug Parker 稱他從來沒看過這種情景，這甚至比當年 9/11 的狀況還慘。

2001 年 9 月 11 日蓋達組織挾持 4 架民航機，其中 2 架飛機分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔，造成多人死亡，也導致航空公司暫時關閉。

Parker 所指的是武漢肺炎大流行之後，造成的經濟後果相當嚴重，比當年 9/11 短暫停飛以及飛行需求滯後一年多造成的產業損失還要巨大。因為武漢肺炎爆發已讓全球飛行需求幾乎停滯，而且遲遲未有疫情快結束的跡象。

美政府最新提案正在國會運作，該提案旨在協助航空產業取得 500 億美元紓困，其中包括 250 億美元立即贈款，航空公司無須償還。

Parker 估計，包括 250 億美元貸款在內的一系列救助計畫將足以讓美國航空公司支撐其現行運作約 6 個月，但前提是業務不再進一步惡化。

由於武漢肺炎在歐洲和美國蔓延，政府也呼籲大眾免去不必要的旅行，最近 2 週美國航空與其他航空公司的顧客需求直線下降，Parker 表示，他已聽聞一整架飛機僅載送少許乘客的消息。

美國航空估計，多數美國國內航班的機上乘客不達一半，國際航班雖然滿載，但那是因為此時的航班相較去年 3 月少了許多，美國航空縮減了 75% 國際航班，而國內航班也減少了 20%。