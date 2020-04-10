白宮考慮成立特別工作組 專門應對疫情後經濟重新開放

據《彭博》報導，白宮正在考慮是否要成立一個工作組，專門致力於 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情過去後美國經濟的復元，也在研究這一小組是否該有民營企業代表。

據 3 位知情人士透露，有關此事的商討還在初步階段，財長梅努欽 (Steven Mnuchin)、白宮幕僚長 Mark Meadows、總統川普的高級顧問和女婿 Jared Kushner 以及國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 等政府官員，可能會成為該工作組成員。

其中一位知情人士說，Meadows 還提議讓川普的女兒兼高級顧問 Ivanka Trump 也加入此一工作小組。

《華盛頓郵報》週三 (8 日) 報導了此事，知情人士說，這一工作組有可能會像一個委員會一樣長期存在。同時，政府也在考慮是否要邀請企業高管和外部經濟學家，也加入成為小組成員。

這個新小組將與副總統 Mike Pence 領導的疫情工作小組分開，儘管它可能包括一些相同的成員。它將側重於回應企業及讓經濟由防疫的關閉措施中回復，以及如何漸進發揮效果。

白宮發言人 Judd Deere 在一份聲明中說，川普統的政策使美國經濟達到了創紀錄的歷史高點，但這場無法預料的、史無前例的危機，已經傷害了許多工人和企業。「總統希望看到這種經濟再次開放，以便人們可以重新開始工作，但是科學數據將推動這些決定的時間表。」

美國政府最高傳染病專家 Anthony Fauci 週四大幅削減了美國可能因疫情死亡人數的預測，他在接受採訪時說，大約有 6 萬美國人可能在這次疫情中死亡，原因是社交距離等措施發揮了積極影響。

儘管高級官員談到可能在 5 月前重新開放部分地區的經濟，但他們也強調，任何決定都將基於有關疫情增長的醫學數據。

(本文不開放合作夥伴轉載)