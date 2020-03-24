歐洲考慮發共同債抗疫 「新冠債券」有望發行？

面對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情威脅， 疫情較嚴峻的歐洲國家所承受的壓力已越來越大，部分經濟學家、央行官員甚至是國家元首已開始呼籲開發「新冠債券」(Corona Bonds)，來因應當前的經濟窘境。

發行此項債券的主要目標是找到新的籌資方式，來緩和病毒帶來的經濟衝擊，然而這項提議還是具有爭議性。貝倫貝格銀行 (Berenberg bank) 經濟學家 Florian Hense 便表示，歐元區聯合發債的政治屏障依舊很高。

事實上，像德國、荷蘭和奧地利等國家保守派普遍對和義大利、希臘和葡萄牙等負債較高的國家發行共同債抱持謹慎態度，早在 2011 年歐洲主權債務危機最嚴重的時候，就有針對類似問題進行討論，當時有部分國家認為，和其他國家共同承擔債務的風險太大，違約風險較高。

不過 Hense 認為，身在非常時期，禁忌是可能被打破的，加上近期歐洲經濟深受疫情所苦，這類議題又再被拿出來討論。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員 Carlos Costa 週一 (23 日) 表示，歐元區應該進一步分析發行新冠債券的可能性。

同樣身為葡萄牙央行總裁的 Costa 認為，新冠債券到期日應設為數十年，以便讓歐洲各國政府更容易償還債務，且應將債務用途限於應對疫情所致的經濟後果。西班牙總理桑切斯 (Pedro Sanchez) 也對發行共同債表示支持。

七位德國經濟學家也曾表示需要各國政府的廣泛援助才能應對這項問題，他們曾發表文章指出，歐元區各國政府應該發行總額 1 兆歐元 (約 1.08 兆美元) 的共同債券，以分散疫情帶來的成本。

文章的作者之一、德國國際經濟學教授 Jens Sudekum 稱道：「整個歐洲正面臨著對稱性衝擊 (symmetric shock)，這不是任何國家的錯。至於歐洲穩定機制 (ESM) 作為舊時期的救市工具，是為非對稱性衝擊所設計，它假設各國過去曾犯過系統性錯誤，因此並不適用於當前危機。」

目前歐元區主要計劃是採取歐洲穩定機制來建立信貸額度。歐洲穩定機制是歐元區國家在 2011 年主權債務危機最嚴重時所設立的一項基金，該基金在獲得 17 個成員國批准後，2012 年 10 月正式啟動，旨在向面臨金融崩潰的國家提供緊急貸款，而 ESM 必須藉由金融市場來籌集資金。

有鑑 ESM 已獲得歐元區所有國家支持，且信貸目標是用來應對疫情威脅，因此這項基金的性質幾乎就等於新冠債券。

歐洲各國領導人上週已簡短針對武漢肺炎債券的可行性進行討論，歐元區各國財長週二 (24 日) 將針對疫情引發的經濟衝擊進行討論，並擬訂相關對策。