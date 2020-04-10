美國經濟重新開放？梅努欽：5月就可能重啟 庫德洛：未來1-2兩個月

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (9 日) 表示，美國經濟可能會在 5 月就重新開放，無視專家釋出的警告。

梅努欽表示，他認同總統川普的看法，並相信美國經濟下個月就可能重新開放，他表示：「只要總統對於醫療問題感到滿意，我們將盡一切辦法讓美國經濟重新開放。」

梅努欽強調:「政府會採取一切必要措施，讓美國公司重新恢復運作、工人重回崗位，讓企業在這段期間獲得所需的營運流動資金。」

然而美國經濟學家和衛生官員週四 (9 日) 警告美國政府，不要過快地將大量人潮帶回工作場所，根據白宮疫情模擬工具，他們預測目前的社會疏離措施應持續到 5 月份。

此外，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (8 日) 認為，美國經濟應該能夠逐步重新開放，預料將在在未來一至兩個月重啟。

庫德洛表示：「接下來的 1、2 個月，我們應該至少可以逐步重新開放經濟。 」他強調：「我們的目的是試圖讓人們脫離這樣的經濟苦難，而這根本不是他們的過錯。 」

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四表示：「政府需要在對全美各地制定重新開放的計畫，雖然我們都希望經濟盡快開放，但所有人都不希望一開始就鑄成大錯。」

鮑爾補充說：「在這種情況下，我們建議政府採取逐步開放的方式，以避免爆發另一波感染潮，否則我們又必須回到原點」

白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 則強調，人們繼續待在家中相當重要。「我們必須加倍努力，降低數字，甚至要比最新確診人數要低。」

美國總統川普週三表示，一旦新增死病例呈現下滑趨勢，他希望美國經濟以一個「大爆炸」(big bang) 方式重啟，但川普並沒有提出經濟重新開放的時間表。

據約翰 · 霍普金斯大學統計，美國至少已有 46 萬名武漢肺炎確診病例； 死亡人數達 16,478 人，已康復病例數達 25,410 人。