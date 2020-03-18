ECB：武漢肺炎疫情的影響 可能持續數月

歐洲央行 (ECB) 副行長 Luis de Guindos 在週三 (18 日) 表示，武漢肺炎疫情的爆發對各個經濟體的影響將是暫時的，儘管可能再持續數週或數月。

Guindos 也表示，歐洲央行準備好在必要時候採取大膽的措施，如果有需要的話，歐洲央行仍擁比僅是執行貨幣政策更有效的工具。Guindos 也表示，歐盟成員各國政府採取協調一致的行動，對於減輕武漢肺炎疫情的衝擊非常重要，西班牙政府對疫情採取的措施是歐洲各國中最為積極的。

「採取共同的應對措施，對整個歐洲的來說非常關鍵。對於歐元區而言，單一的財政手段至關重要。」Guindos 說道。

此外，他也表示，歐洲穩定機制有 4100 億歐元的能力，但歐洲央行長期以來倡導的共同歐元區財政工具也將有所幫助。

儘管歐洲央行上週就廣泛的刺激措施達成了一致，但市場仍在質疑，如果疫情加深，歐洲央行是否還有任何有效的手段。

歐洲央行對此表示，準備採取進一步措施以支持陷入危機的歐元區經濟，試圖消除人們對該行沒有彈藥的擔憂；而奧地利央行行長 Robert Holzmann 也認同表示，歐洲央行的貨幣政策已經很長一段時間都沒有達到極限，「貨幣政策工具箱」仍然充足。

週二 (17 日) 歐洲央行宣布，將通過首次超低利率貸款，向銀行提供 1,091 億歐元 (1203 億美元) 的貸款，以幫助受疫情衝擊的企業渡過危機，旨在為陷入困境的企業提供過渡性融資。