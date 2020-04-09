宜鼎看Q2展望不悲觀 看好AIoT、5G後市動能強勁

記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 今 (9) 日召開線上法說，董事長簡川勝表示，公司為純工控廠，專案相對穩定且風險分散，受疫情影響相對較低，對第 2 季展望不悲觀，下半年雖仍觀望，但看好疫情過去後，AIoT、5G 需求與成長動能將非常強勁。

對於疫情對營運的影響，簡川勝表示，公司生產都在台灣，沒有生產問題，且汐止與宜蘭兩廠均完成獨立運作演練，可異地備援，也與日本、韓國等記憶體原廠保持緊密夥伴關係，供貨無虞，一般原物料已提高安全庫存備料。

對於近期市況，簡川勝指出，第 1 季確實有些專案已遞延，但不多、影響不大，且公司為純工控廠，專案相對穩定，也有許多醫療應用急單湧現，對第 2 季需求不悲觀，仍正面且謹慎看待，看好 5G、AIoT 等應用會增加，下半年市況仍在觀望中，但將做好準備，正面看待疫情過去後，5G、AIoT 應用將拉升需求。

簡川勝並說，今年整體記憶體產業趨勢向上，上半年 ASP 均走揚，若沒有疫情衝擊，在伺服器、5G 需求帶動下，市場甚至預期價格會漲到年底，但受到疫情影響，不同應用區塊有不同的解讀，公司則因工控專案穩定且分散，受疫情影響很低。

對於記憶體價格走勢，宜鼎認為，第 2 季 Flash 仍會維持一定漲幅，DRAM 則將延續緩漲態勢。

整體而言，簡川勝表示，公司客戶區域別與應用別分散，風險分散，短期內部分應用市場雖受影響需求遞延，但部分應用市場如醫療、資安等，需求反而增加，長期而言，AIoT、5G 需求與成長動能仍會非常強勁。