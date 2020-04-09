淡季+疫情雙重打擊 面板雙虎Q1營收寫10年新低

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收，受惠大尺寸、中小尺寸面板出貨增加，雙虎 3 月營收回溫，但第 1 季仍受淡季、疫情衝擊，雙雙跌破 600 億元大關，季減逾 1 成，同寫逾 10 年單季新低。

友達 3 月合併營收 205.1 億元、月增 16%、年減 15.9%，累積今年第 1 季合併營收 536.9 億元，季減 13.4%、年減 19.5%，為 2009 年第 2 季以來低點。

出貨方面，友達 3 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量逾 873 萬片、月增 15.6%，中小尺寸面板出貨量約 1182 萬片、月增 30.2%。累計今年第 1 季大尺寸出貨量 2242 萬片，季減 15.5%、年減 13.3%，中小尺寸出貨量 2952 萬片，季減 21.2%、年增 18.3%。

群創 3 月合併營收為新台幣 196.77 億元，月增 39.23%、年減 4.36%，累積第 1 季合併營收 503.91 億元，季減 23.2%、年減 15.9%，同樣創下 2010 年第 1 季以來新低。

出貨方面，群創大尺寸合併出貨量約 979 萬片、月增 48.6%，中小尺寸合併出貨量 2234 萬片，月增 60.7%。累計第 1 季大尺寸合併出貨量 2526 萬片、季減 22.5%，中小尺寸合併出貨量 5787 萬片，季減 22%。

展望今年，法人表示，業者原寄望東京奧運帶動換機潮，有助扭轉營運頹勢，但受疫情導致商機遞延、需求降溫，雖然台廠近年持續布局工控、車用等高附加價值產品，加上近期三星顯示器 (SDI) 宣布將全面退出 LCD 電視面板生產，有助供給端壓力緩解，但整體需求仍低迷，面板廠今年營運仍有挑戰。

另一方面，中小尺寸廠凌巨 (8105-TW) 今也公布 3 月合併營收 5.47 億元，月增 21%，年減 27.85%，累積第 1 季合併營收 15.58 億元，季減 26.12%、年減 19.47%。