南港斥3.09億元拿泰豐5.47%股權 董監改選受矚

南港輪胎 (2101-TW) 今 (9) 日公告，斥資共 3.09 億元，一口氣取得泰豐輪胎 (2102-TW)5.47% 股權，成為第二大股東，取得目的為投資理財，不過，由於泰豐今年 6 月股東會將進行董監改選，不免引發外界聯想，南港入股泰豐，是否引爆經營權之爭。

南港在今年 3 月 18 日至 4 月 9 日間，累計共買進泰豐 25889 張持股，每單位交易價格平均約 11.94 元，交易總金額共 3.09 億元，對泰豐的持股由零一口氣增持至 5.47%。

泰豐今年 6 月股東會將進行董監事改選，經營團隊持股比重不高，總持股比例僅約 13.37%，而南港此次取得 5.47% 股權，已一躍成為第二大股東，不免引發外界聯想，南港選在此時入股泰豐，是否有意爭奪經營權。

另一方面，由於南港輪胎備受矚目的世界明珠開發案，總銷金額上看千億元，未來將有大筆現金入帳，南港輪胎名譽董事長林學圃日前便說，有意以減資方式，將現金退還給股東，也可能將部分資金用於佈局未來，也讓外界揣測，泰豐是否成為南港輪胎佈局未來的計畫之一。

泰豐主要產品為汽車外胎，但受中國車市不振影響，泰豐去年營收 45.41 億元，年減 9.33%，稅後虧損 4.34 億元，每股虧損 0.94 元，雖然虧損幅度較前一年收斂，但已連虧 4 年。