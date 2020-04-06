威剛營收逐月上揚 3月寫20個月新高 Q1攀6季高點

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收 28.58 億元，月增 16.82%，年增 25.96%，創近 20 個月新高；第 1 季營收 71.85 億元，季增 0.85%，年增 12.13%，受惠 DRAM 與 SSD 銷售逐月走強，加上 DRAM 價量齊揚，帶動營收寫近 6 季高點。

威剛表示，DRAM 與固態硬碟 (SSD) 銷售第 1 季逐月走揚，為推升營運成長主要動能，在 DRAM 價量齊揚下，3 月對營收貢獻超過 5 成、達 51.76%；SSD 銷售穩步升溫，月營收貢獻達 31%。威剛今年第 1 季 DRAM 產品營收比重約 45.5%，SSD 約占 31.2%，NAND Flash 產品比重維持 12.85%。

受肺炎疫情影響，威剛指出，全球各大主要經濟體陸續出現需求遞延現象，其中，中國在疫情高峰期後，3 月下旬需求穩步回溫；歐洲及美、加等地則因疫情延燒，實體經濟活動出現延滯，以目前發展態勢推估，歐、美等地實體通路需求可望相繼在下半年回溫。

不過，近來各大企業及學校紛紛啟動異地備援、在家辦公及遠距學習等措施，同時電商、電競及網路串流應用等需求也快速崛起，威剛表示，雲端運算、AI 醫療篩檢診查、大數據監控、遠程辦公與教學等日益擴大，帶動筆電、平板、桌上型電腦與伺服器訂單大增，且中國政策也明確指示加速 5G 網絡建設部署。

整體而言，威剛認為，台灣科技廠不畏疫情干擾，積極在全球次世代經濟型態中布局卡位，記憶體應用更在其中扮演關鍵角色，加上近年全球記憶體大廠產能擴增有限，雖受疫情影響，歐美市場短線出現需求遞延，但中長線供應鏈供不應求走勢仍不易反轉。

此外，威剛表示，由於總體經濟活動受疫情干擾，體質較弱的民間企業近期可能面臨資金斷鏈問題，公司也嚴格控管後續接單篩選，健全應收帳款品質。