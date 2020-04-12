〈鉅亨看世界〉那些經濟毀在奧運的主辦國

今年最重要的大型運動賽事夏季奧運，已確定因疫情因素延至明年，對體育迷是一大損失，日本來說更讓經濟雪上加霜。實際上，對日本來說，主辦奧運原本就是一次重大的冒險與賭注，如今看來，這次冒險似乎註定要以慘賠收尾。

唯一可能稍微讓他們安慰之處，也許在於，在這條道路上他們並不孤單。

令各國羨慕的洛杉磯奧運

在 20 世紀多數時間裡，奧運對於主辦城市來說，並不具有太多經濟上的牽扯。這些比賽大多在歐洲或美國的先進國家舉辦，即使在電視及廣播出現之前，主辦城市及國家很少出於盈利目的來考量賽事，透過公共資助，這些國家有著足夠健康的基礎設施，而能夠更好的承擔費用。

《奧運的詛咒》一書作者 Andrew Zimbalist 指出，1970 年代標誌著轉折點。奧運會在迅速發之下速，夏季奧運會參賽者的數量幾乎翻了一倍，賽事數量較 1960 年代增加了 3 分之 1，1972 年慕尼黑奧運會上對以色列運動員的致命襲擊使奧運會的形象受損，主辦國愈來愈感覺到奧運舉辦的財政壓力。

1976 年美國丹佛市直接以地方財政問題，拒絕為奧運會增加公共支出，而被消取了主辦權。在各國愈來愈無興趣之下，在 1979 年，洛杉磯成為了唯一一個申辦 1984 年夏季奧運會的城市，也使得他們不需要特定承諾，反倒能與奧委員談判新的條件，進而在主辦比賽中受惠。

洛杉磯奧運開幕 (圖: AFP)

也正是洛杉磯奧運各種革命性的措施，引來巨量的廣告收益、電視轉播權利金，將奧運會包裝成吸金的商業活動，透過主辦賺進了 2.15 億美元盈餘，讓各個國家、城市開始見到奧運背後的龐大商機，並視奧運為振興經濟的重要手段。

另一方面，逐漸發展中的國家，例如中國、俄羅斯和巴西等國，還渴望以奧運會來證明自己在世界舞台上的進步。

主辦成本日益失控

慢慢地，主辦奧運又由吸金的利器，演變為更接近財政黑洞。

主辦國投入了大量資金，來建立必要的基礎設施。2008 年北京夏季奧運會的成本，已經上升至 450 億美元，2014 年索契冬季奧運會的成本，再飆升至 500 億美元，2016 年里約熱內盧的成本，即使警惕支出，仍超過 200 億美元。

本屆東京奧運會早前將舉辦的費用定在 126 億美元，不過審計人員評估，就算不延後，仍將支出 250 億美元。

這些成本引起了人們的再次懷疑，許多城市出於成本考慮撤回了對 2022、2024 和 2028 年奧運會的競標。

日本為奧運興建場館 (圖: AFP)

而且除了主辦賽事的花費之外，那些建成的大型體育場館該如何繼續運作，也是一大問題。

由於這些場館的規模或特殊性質，它們在奧運會後的使用受到限制。這些通常會增加未來幾年的成本。

雪梨在舉辦奧運後，每年要為這些場館花費 3000 萬美元進行維護。北京著名的鳥巢體育場的建造成本為 4.6 億美元，每年需要維護 1000 萬美元，而且大部分未使用。

希臘在 2004 年舉辦奧運，雖然讓奧運回到雅典，極具有歷史意義，但幾乎所有為奧運會建造的設施都被廢棄了，這些設施的成本也帶來了此後不久的希臘債務危機。

近 30 年的慘痛事例

以下為 1990 年代以來，在經濟上重創主辦國的 5 次奧運：

1.1998 年日本長野冬奧：

人口僅 37.8 萬人的長野市，為了舉辦冬奧投入 105 億美元，主要用來建設由東京到長野的高速列車系統。不幸的是，正因為交通大為改善，觀光客寧可住在東京，而不顧住宿長野，成為著名的「通勤奧運」。長野平時的入住率為 80%，但奧運期間反倒只有 60%，因為普通旅客擔心奧運人潮而選擇避開。

長野冬奧 (圖: AFP)

2.2000 年雪梨奧運：

澳洲人雖然了解主辦奧運成本龐大，但寄望帶來旅遊業的長期增長可以抵銷。儘管體育賽事辦得十分成功，原本預估在 17 天賽事內湧入的 13.2 萬遊客，最終只來了 9.7 萬人。而預計奧運後每年可以吸引 800-1000 萬人次到來，最終每年只有穩定的約 250 萬人，完全未能發揮作用。

3.2004 年雅典奧運：

雅典奧運 (圖: AFP)

官方宣稱這次主辦成本為 46 億美元，但是實際花費預計達 150 億美元，包括興建沙灘排球中心和網球中心。關鍵在於，很多場館在奧運過後，就一次都沒有再用過，甚至包括了主場館也欠缺維護。此次主辦的費用很多來自公共投資預算，一些人認為，由於納稅人持續為這些花費買單，最終加劇了 2009 年希臘的經濟危機。

4.2006 年杜林冬奧：

義大利，又一個歐債危機的核心。甚至在在 2006 年冬季奧運會前的幾個月中，杜林就面臨 9500 萬美元以上的資金缺口及破產威脅，逼使他們發揮創意，將之後的殘奧主辦權以 4000 萬美元賣給了一家民營上市公司。並透過發行彩券等方式，運用各種開源節流方式，當冬奧閉幕時，杜林仍負債約 4900 萬美元。

5.2010 年溫哥華冬奧：

雖然這是一次成功的主辦，地主國加拿大拿得 14 面金牌，但賽事結束後，溫哥華就陷入財政困境，面對高達 10 億美元的債務。市政府大力宣傳奧運村是一個環保的住宅區，希望購房者能買下這些空置的公寓，但銷售速度仍然非常慢，最終債務增加至 7.302 億美元後，被迫進入破產程序，也未能順利償還。