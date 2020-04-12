〈觀察〉87%中小企業沒與銀行往來 突顯金融風險抵抗力斷層

普惠金融不夠普及不只是青貧老貧、弱勢族群才有的問題，全台中小企業數 146 萬家中，有 87%、近 130 萬家都沒跟銀行往來，突顯「金融風險抵抗力」出現斷層，大型企業與中小企業在資金融通管道落差大，但偏偏中小企業扮演著創造台灣經濟奇蹟的重要角色，主管機關應該更重視中小企業資金籌措能力薄弱的問題。

普惠金融成為主管機關相當重視的指標之一，金融總會更描繪，普惠金融的最終目標是希望達到全民財務幸福，而要讓全民能夠財務幸福，就是讓而不同經濟能力所得的民眾也都能擁有「金融風險抵抗力」，使不論財富多寡的大家，都能具備資產及財物的管理能力。

所謂「金融風險抵抗力」，主要是金融風險概念漸漸受到重視，不再是籠統執著應該存多少錢，或者是只能花多少錢，而是以不同的個體為出發點，如何及早為未來所需或可能面臨的風險預做財務準備，台灣金融研訓院把這套自身的財務防禦系統稱之為「金融風險抵抗力」。

此次新冠肺炎疫情爆發，經濟風險攀升的狀況下，讓許多中小企業的財務困境一一浮現，政府為了挺企業，陸續推出不少紓困方案，儘管政府努力維持金流不斷，但反而讓許多中小企業竟然從未與銀行往來過的現況浮出檯面，有近 87% 中小企業家陷入「金融風險抵抗力」不足風險。

許多中小企業的負責人對於財務、稅務的處理並不是十分在行，因此在企業貸款的申請上感到困難重重，尤其，中小企業經營因產業類別、企業主個人狀況、營收而各有不同， 因此在銀行貸款申請中， 銀行需要各方面綜合審核，中小企業申貸， 往往較一般「個人消費型貸款」或「房屋貸款」還困難。

新創剛成立的公司更尚無營業額，且無法提供 401 報表讓銀行查核，因此申請企業貸款過件率也不高。

就算有過與銀行往來紀錄，中小企業的規模通常不大，營業的收入也不多，在辦相關存款業務時，許多企業主怕把雞蛋放在同一籃子內，所以會分散存款和匯款在許多的銀行開戶往來，不過，集中火力加深主力銀行的往來力道，有助讓銀行深入了解公司的計畫及前瞻性，提升銀行授信放貸時的信心。

此外，中小企業與銀行往來不夠深化、融資困難，一部份是經營能力獲經營績效得問題，另一部份則是擔保能力問題。就後者而言，中小企業本身規模小、資金來源不易、財物結構相形脆弱。

也因此，信保基金便應運而生，它是我國融資輔導體系中的一環，信用保證的提供，對於具發展潛力，經營狀況與信用記錄正常的中小企業，就可排除其擔保品欠缺的障礙，解決申請融資的困難。

不只擔保品欠缺，中小企業融資筆數多、金額小，因此融資作業成本相對較高，加上中小企業會計制度一般較不健全，徵信不易，且其先天上既缺少自有資金，負債比率往往較大企業來得高，易受環境衰退影響，所以融資風險較高，以上這些特性，往往也讓金融機構對其融資的意願下降，除非有足夠的擔保品，債權獲得確保，而信用保證的提供，可使金融機構的中小企業融資風險直接降低，可融資額度與對象得以擴大。

長期以來，中小企業資金籌措能力薄弱及管道欠缺，但中小企業一直扮演著創造台灣經濟奇蹟的重要角色，資金融通問題得好好正視，此次因為疫情，信保基金專案提供「營運資金貸款」及「振興資金貸款」保證，兩項保證融資額度，均不受信保基金同一企業保證融資總額度最高 1.2 億元的限制，且保證手續費均由經濟部全額負擔，事業免支付，還對受影響中小企業提供利息補貼，且原則上採當日就核保，以全力落實行政院「防疫護經濟，紓困要及時」的指示。

此專案適用依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記的本國營利事業、依商業登記法第五條，得免辦理登記的小規模企業。只要自 2020 年 1 月起任連續兩個月平均營業額較 2019 年 12 月以前六個月，或 2019 年同期平均營業額減少 15%（含）以上，並由經濟部、受經濟部委任、委託的機關（構）或金融機構認定屬實，且票、債信正常者，均可提出申請。

「營運資金貸款」對受影響事業，承諾貸款期間不減薪、不裁員，針對員工薪資及廠房、營業場所、辦公場所租金，提供 10 成保證，保證融資額度最高 500 萬元。貸款利率最高按郵局 2 年期定期儲金機動利率加 1 個百分點計息，經濟部對中小型事業貸款，利率全額補貼，為期六個月，每家補貼以 5.5 萬元為上限。

「振興資金貸款」提供受影響中小型事業每家最高 2000 萬元、非中小型事業每家最高 8000 萬元的保證融資額度，保證成數最低 8 成、最高 9 成，屬中小型事業，貸款額度 100 萬元以內，且貸款利率 3% 下案件，保證成數一律 9 成，經濟部對中小型事業最高將按郵局 2 年期定期儲金機動利率補貼利息，為期一年，每家企業補貼以 22 萬元為上限。

中小企業可藉此好好建立與銀行往來的關係，若是對紓困方案不清楚，還可以撥打紓困專線 1988，除了好好度過疫情難關，更輔以妥善的財務管理自律，與養成良好的財務習慣與金融行為，就可以增加改善財務狀況的翻轉機會，從而提升因應不可預測的金融風險抵抗能力。