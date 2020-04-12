〈鉅亨看世界〉異業生產呼吸器

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，呼吸器、葉克膜這類醫療器材也跟著供不應求。近來常見特斯拉、福特、GM、Dyson、鴻海、金寶都將跨足呼吸器生產的新聞，還有 Dyson 日前也宣布在 10 天時間研發出呼吸器，但這些非醫療行業的企業們，真的人人都可馬上做出產品，又立即派上用場嗎？

以日本的例子來看，雖然該國 Terumo 就有能力生產需要高度技術的葉克膜，但呼吸器卻幾乎都是仰賴進口。

葉克膜體外維生系統 (圖片：AFP)

專精醫療電子，腦波機、AED 全球首位的日本光電就表示，他們每年自瑞士 Hamilton 進口約 400 台加護病房使用的呼吸器，雖然現在想增加進口數量，但是在全球需求量激增的情況下，能增加幾台都還是未知數。

進口瑞典 Getinge 呼吸器的日本 Fukuda 電子也表示，他們雖有向國外下單，但不知道什麼時候才會到貨。

日本光電雖然有在美國研發生產呼吸器，但是在日本國內並沒有取得藥事法的相關許可，所以只能在日本國外的歐美市場還有新興國家販售。還有就算他們想在美國增產，能否確保組裝人員及相關零件，也都還是未知數。

由於醫療器材的生產台數不多，零件生產多倚賴中小企業，臨時要提升產量也並不容易。也由於如此，就算在一時之間有多家廠商想要生產呼吸器，是否有足夠的零件能應付市場需求也成了關鍵所在。

有專營金屬加工的日本中小企業老闆表示，在這個非常時期他們願意伸出援手，為醫療器材廠商們生產所需零件。就算以急件方式來趕工生產，也不會多收費用，也強調在這個非常時期，是日本製造業大顯身手共度難關的時候。

也有生產動物用呼吸器的醫療器材廠商表示，只要在器材上稍作調整就可以用於人體，不過仍需要日本厚生勞動省的核可。

由於呼吸器這類器材攸關人命，在日本的核可過程往往需要耗費 5 個月左右時間，因此就算相關器材已經生產出來了，仍還得經過漫長的核可過程。

美國 FDA 為因應這次武肺的緊急事態，在相關審查已採取緊急的使用許可手續。而日本當局是否會採取類似的應急處置，在目前仍尚無結論。

有日本的醫療器材廠商提到，像是特斯拉、Dyson 所生產的呼吸器，到時候能否在日本使用也還不清楚，主要也是擔心醫療器材審核方面的問題。雖然未來日本當局可能在相關作業有所放寬，但異業種從加入醫療器材生產，到實際運用到患者身上，恐怕還是得花上一段時間。

相信這類問題也可能發生在台灣等其他國家，或許國外的類似經驗與意見也值得做為參考。