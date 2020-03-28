〈鉅亨看世界〉奧運延期的經濟打擊

雖然國際奧委會 (IOC) 和東京政府，都全力避免將奧運會延期舉辦，但在國際強大的壓力下，為顧及運動員及參與者的身體健康，不得不做出「認賠殺出」的艱難決定。

奧運會歷史上，曾經因為世界大戰期間 (1916 年、1940 年和 1944 年) 而完全停辦，但是從未出現這樣的延遲或暫停局面。日本首相安倍晉三表示，他已經提出延後 1 年的建議，國際委會主席 Thomas Bach 表示完全同意。

為何做出這樣的決定會如此艱難？因為這不但代表著巨大數額的經濟損失、運動員選拔及狀況調整的完全打亂，以及重新組織及複雜的合約重新談判及違約相關的討論。

日本 GDP 將遇衝擊

首先，是巨大的「沉沒成本 (Sunk Costs)」，意即那些已經付出且不可收回的成本。

私人經濟學家估計，延後奧運舉辦時間，日本國內的經濟損失可能高達 6000 億至 7000 億日圓 (54.2 億至 63.2 億美元)，籌辦東京奧運目前已經花費了至少約 118 億美元支出。

東京奧運會的組織者，早前將舉辦的費用定在 126 億美元，不過，主辦奧運費用超支，幾乎已經是每屆的「慣例」。在未延後下，傳出日本審計人員所做出的推估，是 250 億美元。

東京奧運最終延期舉辦 (圖: AFP)

現在必須追加費用之外，還有各種善後問題要花錢，花費的代價將遠高於此。關西大學經濟學教授宮本勝浩表示，推遲 2020 年奧運會將使日本損失約 6408 億日圓 (約 58 億美元)，也是目前為止最常被媒體引用的數字。

日本在去年 10 月上調消費稅，造成了經濟的衝擊，讓他們能有底氣做出這一決定的一項因素，是今年舉辧奧運，預計將使建築、服務等眾多領域受益，如今，這一期待已成為泡影。

高盛本月估計，如果奧運未能按計畫舉辦，2020 年日本將減少 5500 億日圓的入境和國內消費。摩根大通預估，無法在 2020 舉辦奧運會，將讓日本的年化經濟增長減少 0.8%。

善後工作艱巨耗錢

成本的損失表現在多個方面，首先是基礎建設。奧運相關的大部分場館及基礎設施已經完成，但當初這些建物的設計，很多是先在奧運期間做為特殊目的使用，再回歸一般用途。

場館使用成後續問題 (圖: AFP)

例如，許多場館和設施已經規畫在奧運之後，改建為其他場館或公寓，甚至部分企業已經提前預售，此一決定將打亂建商及房產業的原本規畫。

根據媒體報導，東京奧會組委會向場館設施支付的租借費約為 530 億日元 (約 4.7 億美元)，目前該如何處理仍不清楚。為組委會工作的員工已有 3500 人，延期 1 年的人力成本要如何處理，也是一大難題。

但更艱難的，自然是贊助商合約問題。企業用於贊助奧委會的金額約 33 億美元，還會花上 2500 萬到 5000 萬美元贊助奧運會的舉辦。在延後 1 年下，要如何繼續彼此的合約，絕對不會是簡單的「不可抗力」因素就能解決的。

還有支付大量權利金的媒體，美國 NBC 為東京奧運會支付了 14.5 億美元的轉播費用，現在必須重新安排。在延期之後，轉播、門票等事項的處理，都進入了不確定之中。

觀光旅遊遇重擊

期望最高而失望最大的，當屬觀光旅遊業，特別是他們原本的業務就已經因為疫情的影響，而大受打擊。

宣布延期之前，日本帝國飯店上週將其對本月結束的財政年度的淨利潤預測，下調至 23 億日圓，比去年同期下降了 37%。這家位於東京和大阪的酒店運營商，正面臨外國客人突然減少的困擾，3 月份的入住率一直低於 50%，而去年同月為 80%。

贊助商問題待處理 (圖: AFP)

經營者上週表示，它已經收到了組委會的大量訂單，如果夏季奧運會推遲，還沒有計算出經濟損失。東京的大倉飯店原本也被奧會預訂，如今也將成為泡影。

據日本旅遊觀光局公布數據，今年 2 月到訪日本的外國遊客人數，較去年同期下降 58%，是自 2011 年關東地震海嘯以來最大的跌幅。如今，這樣的低迷情況還要持續。

運動員需重新調整步伐

預計參賽的運動選手，需要承擔的是更多無形的損失。

在這場商業大型活動中，運動員其實是整個賽事的主體，他們無法在完全不確定之下，做到最好的準備。

英國 TeamGB 運動員委員會主席 Ben Hawes 表示，他所聽到來自選手的聲音，我們需要一個解決方案。

奧運延後 1 年舉辦的話，就將與原定 2021 年 8 月 6 日至 15 日在奧勒岡州舉行的世界田徑錦標賽發生衝突。這也迫使世界田徑總會發表聲明，保證如果有必要時，他們將尋求替代日期。

可能會受到影響的，還包括 2021 年將在舉行的世界游泳錦標賽。

但即使這是一個代價昂貴的決定，最終方案也未決定，但多數人仍肯定，這是個「及時而正確」的選擇。

2020 年東京奧運會和國際奧委會在聯合聲明中說，這是為維護運動員、參加奧運會的每個人和國際社會的健康，所做的決定。國際殘奧委員會主席 Andrew Parsons 表示，現在，運動並不是最重要的事情，保護人類生命是至關重要的。因此，必須採取一切措施來限制這種疾病的傳播。

英國奧委會主席 Andy Anson 表示，在當前情況下，繼續為奧運會做準備是不可想像的，延期是正確的決定。