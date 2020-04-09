大摩：美股回穩 但至少還需7個月才會回到正常波動

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Christopher Metli 及 Amanda Levenberg 週三 (8 日) 表示，美股近日開始出現一些健康的跡象，但距離回歸正常波動，恐怕還需要至少 7 個月的時間。

有鑑於美國的 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情有穩定跡象，民主黨拜登 (Joe Biden) 成為候選人的態勢明朗，美股標普 500 指數週三上漲 3.4%，至 2749 點，從 3 月 23 日低點以來的漲幅已經超過 20%。

不過，這種劇烈的反彈並未獲得華爾街普遍認可。美銀美林近期報告指出，目前的跌幅迄今與 1987 年的崩盤更為相似，是少見的極端異常現象，未來除非美國能夠以某種方式避免衰退，否則股市底部還未到達，而目前看來，避免衰退是不可能做到的。

摩根士丹利的報告同意這種觀點，並指出，儘管出現大幅反彈，但實際波動率仍保持較高水準，標普 500 指數 10 日實際波動率仍高於 60%，VIX 仍高於 40。

這意味著，雖然市場的反彈幅度與交易量，都有令人印象深刻的表現，但並不足以讓主流的交易策略轉向，進行大量購買。摩根士丹利計算，標普 500 指數需要漲至 50 日均線之上，多數交易策略才會開始買進，這需要到接近 2900 點。

另一方面，歷史數據表明，波動率的下降通常比上升慢得多，以當前的數據，在經歷了之前的波動高峰之後，VIX 平均要花 6 到 7 個月才跌回接近正常值，即 20 以下。

VIX 波動與股市走勢比較 (圖表取自 Zero Hedge)

摩根士丹利觀察這波 VIX 走勢指出，VIX 在 3 個星期前的 3 月 16 日，創下收盤高點 82.69，接下來最多跌至 40，相當於先以史上最快的速度攀升，又以歷來最快的速度下滑。

VIX 峰值愈高，重回正常花費時間愈久 (圖表取自 Zero Hedge)

摩根士丹利表示，在 VIX 之前達到頂峰之後，跌至 20 以下的歷史數據比較，2015 年是最快的一次，花了 29 個交易日，2008 年花費的時間最久，總計超過了 1 年多，平均則在 7 個月左右。

值得注意的是，一旦 VIX 峰值突破 40，要回到 20 所要花費的時間通常更久。