波動時代 主動還被動投資好？兩面向重新檢視

全球金融市場上沖下洗，讓許多投資人無所適從，到底該看空還是保持樂觀，永遠是投資難題。投資人不妨趁這段時間，從投入時間、投資目的兩個面向，重新檢視自己適合主動還被動式投資。

首先，你願意花時間研究，追逐市場追求高報酬嗎？那麼就適合主動投資管理，這類的投資人一定要能承受市場震盪，並且適度停損停利管控風險。這段時間市場大幅波動，主動型投資人大感吃不消，若手上基金部位多，應該適度出場，待修正告一段落後，再決定是否要逢低布局。因此，主動型投資人需要有快、狠、準的操作心態，該進就進，該出就出。

若你沒時間理財、追求長期穩定報酬率，且對市場走勢容易緊張，那麼請選擇被動投資管理，在股票與債券基金中做適當比例搭配，只要設定好投資比重，或是採取定時定額長期分散佈局，透過紀律投資，就能降低市場波動風險。長期策略是高檔減碼，低檔加碼。

再者，要問自己為何投資？如果是想多準備一點退休金，純以成本考量，ETF（被動式基金）因為低管理費，比較具有優勢，且 ETF 走勢與大盤相符，所以只要選擇好自己熟悉的主題就好，風險相對較低。

如果你不相信自己的判斷，喜歡交由經理人操盤，就可以選擇主動型基金。但要注意，除了管理費較高，也會面對到操盤經理人跳槽等因素，必須定時追蹤基金表現，挑選績效保持在前三分之一的基金。

市場會不斷受到各種消息影響而震盪，與其心情跟著市場波動，還不如先問問自己，究竟要當哪一種投資人。主動型投資人就要勤做功課，不只追蹤市場，還要當機立斷。被動型投資人，做好分散配置管理。當你做好決定之後，不管選擇主動或被動，都可以從容管理。