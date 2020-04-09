「中概股」成地雷區 線上教育「好未來」自爆財報作假

赴美掛牌的「中概股」作假帳連環爆，中國知名線上教育「好未來」表示，在內部稽核過程中發現某些員工行為不當，公司懷疑涉嫌的員工與外部供應商合謀，透過偽造合約和其他文件來誇大營收。

受此消息影響，該公司股價一度在盤前交易重挫逾 28%，但最終周三收盤則下挫 6.7%，收在 52.06 美元。

資料來源; investing.com, 好未來股價日線走勢

好未來表示，內部員工不當虛增「初級」的銷售數據。在截至 2020 年 2 月 29 日結束的 2020 會計年度中，「初級」銷售占公司 2020 總營收約 3%～4%。

好未來指出，事實上公司是可以不對外公佈這次消息，這完全是公司自發性公布。此次涉及到的業務雖然佔總營收的比例低，金額約 1 億美元，但公司要對投資人負責。

好未來強調，公司一直致力於維持高標準的公司治理，遵守證券交易委員會和紐約證券交易所的規則，進行透明、及時的資訊公布，對員工違法行為零容忍。

好未來指出虛增營收已違反公司的商業行為和內控政策，在發現情況後，好未來已經向當地警方報警，該名員工也被逮捕。

同為線上教育的中概股，另一家「跟誰學」也不能倖免，Grizzly 近期也發布放空報告指出，跟誰學涉嫌財報不實、虛增學生人數等等。而跟誰學最新公布的財報中，其純益暴增 10 倍，同時也在第一時間反擊放空報告內容不實，但因近期在美國掛牌的中概股接連爆發財報作假事件，投資人出現撤離潮，其周三股價也重挫 6%。

資料來源; investing.com, 跟誰學股價日線走勢

業內分析指出，中國線上教育連續出現財報舞弊事件，頻頻成為放空標的，這與該產業計算收入與成本模式有著極大的關聯。

線上教育課程注重的是會員的續約，一開始吸引新用戶都是虧本。而每個會員需要持續三～五年的學習課程，這對平台的考驗很大，也很容易碰到天花板。只有靠口碑和續約率提升後，才能降低營運成本。

中國前三大電商「BAT」及網易早已佈局線上教育課程，但是投入多年，從整個線上教育市場環境來看，各分類項目有專精龍頭出現，但沒有整體性的寡頭出現，整體來看各家的市場比重均低。

