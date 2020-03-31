恐慌指數居高不下 分析師：股市震盪未完待續

反映投資人焦慮情緒、有恐慌指數之稱的 Cbox 波動率指數 (VIX)，在週一 (30 日) 跌破 60，打破收盤價連續 10 個交易日高於 60 的歷史紀錄，可能意味著武漢肺炎全球大流行引發的熊市走勢還沒走完。

VIX 指數週一收盤報 58.74，連 10 日高於 60 的漲勢中止，但這已刷新了 2008 年 11 月金融海嘯期間締造的連八日高於 60 紀錄。這項指數衡量標普 500 指數選擇權未來 30 天的隱含波動性，長期平均值為 20，但隨著歐美疫情失控、股市墜入更深的熊市，本月曾飆上 82.69，創空前新高。

BTIG 股票和衍生性商品首席策略師 Julian Emanuel 說：「雖然標普 500 指數已從近期低點反彈 20% 以上，但 VIX 指數仍居高不下，和股市隱含關聯度；然而，真正的牛市通常為低波動性而且關聯度低，去年 12 月和今年 1 月的光景現在彷彿是久遠以前的記憶。」

VIX 持續低於 50 美股漲勢穩

Emanuel 說，VIX 指數要持續低於 50，美股才有可能持續上揚；重新測試 3 月 23 日的低點是很有可能發生的事。

雖然 VIX 已從極高點下跌，仍處於歷史相對高點上週，同一時間股市強力反彈，道瓊指數締造 1938 年以來最強單週表現，標普 500 指數交出 2008 年以來最佳單周漲幅。

美股大盤和 VIX 指數同步大漲大跌，讓投資人格外緊張。LakeView 資產管理公司總裁 Scott Rothbort 說，統計學家把這種狀況稱為「高狹峰」（ leptokurtic），代表潛在收益上下波動幅度都遠超過正常市場條件。

Rothbort 說，不只收盤價遠高於正常水準，盤中震盪幅度也遠甚於以往，過去六週的走勢顯示，股票從歷史高點陷入近一個世紀以來的最大拋售潮，直到上週上演歷史性反彈，「直到每日走勢穩定下來，市場才會趨於正常」。

Bespoke Investment Group 分析師說，VIX 居高不下有其理由，該指數通常在股市大跌時飆漲，股市大漲也會如此，上週就是如此。而 VIX 先前之所以處於歷史上少見的長期低迷，和美股長年處於牛市有關，直到病毒引爆拋售潮才打破平靜無波的市場。

從過去兩週的圖表來看，股市實際波動率 (即標普 500 漲跌幅) 和隱含波動率 (VIX) 走勢保持一致。

過去兩週以來的股市實際波動 (標普 500 指數，深藍色) 和隱含波動 (VIX 指數，淺藍色)。來源: MarketWatch

股市的實際波動率其實早已處於歷史高位。法國興業銀行的分析師在周一指出，最近一個月已實現波動率值在歷史上只有兩次是居高不下的，一次是 1987 年 11 月，也就是「黑色星期一」股市崩盤後的一個月，另一次則是和 2008 年 10 月金融海嘯時期。