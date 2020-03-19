國際勞工組織：疫情衝擊 恐導致全球2500萬人失業

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對全球經濟帶來衝擊，據聯合國轄下的國際勞工組織 (ILO) 的數據顯示，因疫情造成的經濟和勞工危機，恐將使全球失業人數上升至近 2500 萬人。

ILO 模擬了最壞的情況，若今年全球經濟成長率下跌 8 個百分點，則失業人數可能暴增至 2470 萬，超越 2009 年全球金融危機時期全球失業人數 2200 萬人。

由於疫情爆發帶來的經濟後果轉化為工作時間和工資的減少，預期失業人數恐將持續增加。就業率的下降也意味著工人的大量收入損失。該研究估計，到 2020 年底，收入損失將在 8600 億美元至 3.4 兆美元之間，也將使得商品和服務的消費支出下降，進而影響企業和經濟前景。

報告中也預期，工作貧困 (working poverty) 人口將大大增加，因為「經濟活動下降導致的收入壓力將摧毀接近或低於貧困線的勞工」，ILO 估計，全世界恐將有 880 萬和 3500 萬人陷入工作貧困。

在這份首度有關疫情對勞工影響的報告也呼籲，若各國政府能共同合作來刺激經濟和就業、協助企業留住員工、並為就業流失或工時縮短的區域提供收入援助，那麼對全球失業的影響可能會大大降低。

ILO 總幹事 Guy Ryder 表示：「這不僅是全球性的健康危機，還對主要勞動力市場和經濟帶來重大衝擊。 在 2008 年，全球呈現出一個統一戰線來應對全球金融危機的後果，因此壁面了最壞的情況。我們現在需要那時的領導和決心。」