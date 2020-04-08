WTO：因疫情不確定性 今年全球貿易量最慘恐大減32%

世界貿易組織 (WTO) 週三 (8 日) 發布報告指出，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行可能導致今年全球貿易出現大崩潰，甚至是二戰後最嚴重的一次。

WTO 表示，在樂觀情況下，今年全球商品貿易量將縮減 13%，全球 GDP 萎縮 2.5%；悲觀情況下，今年全球商品貿易量恐下跌 32%，全球 GDP 萎縮 8.8%。

(圖：Bloomberg)

預期貿易量縮減幅度之所以大的驚人，主要因為目前還無法確定疫情危機對經濟的確切影響，不過 WTO 也樂觀表示，若世界各國共同努力，全球貿易量將在 2021 年出現反彈。

上述報告指出，今年幾乎全球所有地區貿易量都會出現雙位數下滑，又以北美、亞洲地區最嚴重，電子和汽車等價值鏈較複雜的產業也容易遭殃。

本次預期未涵蓋服務業，但 WTO 警告，由於全球各國相繼頒布交通運輸和旅遊禁令，服務業可能是受疫情波及最深的產業之一。

WTO 總幹事 Roberto Azevedo 於聲明中表示：「這些數據很難看，這是無可避免的，但我們還是可以期待迅速、有力的反彈，當前的決定將是形塑未來經濟復甦和增長前景的重要一步。」

Roberto Azevedo 認為，保持市場開放性和可預測性，對於刺激新投資來說非常重要，與其個別國家單獨行動，共同努力將能看到更快的復甦成果。

WTO 預計，2021 年全球商品貿易量將反彈 21-24%，GDP 成長率為 5.9-7.4%，不過反彈情況在很大程度上取決於疫情持續的時間，以及各國政策的有效性。

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