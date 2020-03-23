央行大動作降息一碼 房貸族可能很無感

新冠疫情掀起全球降息潮，台灣央行跟進在 19 日宣布降息 1 碼（0.25%），是否有望為房市注入薪柴，甚至有利房貸族的購屋成本下降？中信房屋研展室副理張漢超表示，降息對房貸族減壓效果有限，短期內不至於讓資金大幅流向房市。

自 2015 年以來，央行降息記錄都僅有半碼（0.125%），央行此次大動作降息 1 碼，就是希望刺激市場資金流動，箇中含意卻也透露央行對經濟後勢保守的看法。

而民眾所關心的房貸利率調幅，張漢超表示，金融機構房貸利率是依據定存利率或參考郵政儲金定存利率而因應調整，但各行庫畢竟是營利事業，因此據金融界的說法，會考量營收與獲利並評估市場市況後再調整房貸利率，降幅將視各行庫的評估而有所不同。

不過從五大銀行新承做放款利率來觀察，2015 年來每次降息半碼，房貸利率約會調降 0.01 至 0.03 之間。因此以貸款額度 1000 萬元，還款年限 20 年，年利率 1.617% 本息均攤為例，每月還款金額約為 48795 元，倘若這次降息 1 碼房貸利率也調降 0.06 個百分點到 1.557%，每月還款金額為 48,517 元，每月僅減少 278 元，省息效果有限。

至於資金是否會大舉進入房市，張漢超認為目前房貸利率已是 2003 年 SARS 期間的相對低檔（當時房貸利率約為 2.5～3.5%），且這幾年政府也祭出房地產政策限制防範游資流入房市，降息對於資金大幅投入房市的誘因已不如 SARS 當年，因此應不致促使資金大舉流入房市而造成過熱的現象。

張漢超指出，央行的利率決策實際上並非是隨著國際間政策而跟風，除了考量經濟的活絡，也要顧及金融的穩定性。央行總裁楊金龍曾表示，面對短期波動，採取貨幣政策及財政政策組合的效果會更好，因此推估央行將會視疫情對經濟金融的影響而採取其他必要的策略，而房市是否會因整體政策而延續去年微揚的走勢，仍有待時間來觀察。