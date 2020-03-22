全球央行掀降息潮 企業Q1發債規模年增近6成

武漢肺炎疫情全球擴散，全球央行接力祭出降息與量化寬鬆降低疫情對市場的衝擊，隨著利率持續探底接近零利率，企業也緊抓機會發債籌資，累計今年以來發債規模已達 260 億元，較去年同期大增近 6 成。

疫情延燒衝擊經濟成長動能，更引爆全球股災蔓延，企業為維持營運資金流動性除了急向銀行申請紓困外，也陸續敲定發債計畫趁低利率從市場急募資金，降低籌資成本。

今年以來金融市場頻頻遭黑天鵝襲擊，先有美國伊朗對峙、接著中國武漢肺炎疫情擴散，加上 OPEC 與俄羅斯減產計畫談不攏引爆油價崩跌，一連串利空因素引發金融市場劇烈震盪，讓全球緊氣陷入急凍狀態，股市也跟著跳水跌入熊市。

受股市震盪影響，讓企業想靠發新股增資恐得折價幅度變化，增資難度大增，為支應營運所需資金，讓企業發債意願大增，根據公開資訊觀測站資訊，今年以來包括華南金、永豐金與鴻海等企業陸續發行公司債，部分公司票面利率更跌至 1% 以下。

而受疫情影響的運輸交通業今年也加入發債行列，華航因應疫情導致航班萎縮困境，董事會日前敲定將發行 100 億元企業債籌資自救。

券商主管說，今年股市受疫情衝擊拖累股價大跌，加上全球央行持續降息，帶動利率持續下探，發債籌資相對划算，今年光是前三月企業債規模已經達 260 億元，較去年同期 163 億元規模，大幅增加近 6 成，預估在大咖企業跟進下，今年發債規模可望再創新高。