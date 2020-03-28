Fed祭無限QE更靈活 下週放慢購債步調

美國聯準會 (Fed) 週五 (27 日) 表示，下週四 (4/2) 和週五將減少購債規模，由目前的每周 750 億美元調整為 600 億美元。

《彭博》報導，為了抵禦武漢肺炎大流行造成的經濟和市場衝擊，Fed 已經祭出無限量化寬鬆 (QE)，過去兩週以來積極收購美國公債。Fed 週五表示，下週四和週五將把購債規模調整為 600 億美元，至於週一到周三則維持現行的 750 億美元。

TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 說：「Fed 更加靈活了，至少和 Fed 早期的 QE 不同，並非完全按照規則運作。他們試圖依據所需的數位校準，並保持彈性。」

Misra 認為，Fed 宣布下週有兩天放慢購債步調是個好的預兆，這顯示官員試圖或許更多數據，而且提前一週公告周知也很好。假如屆時 Fed 認為每天購債 600 億美元，再次提高購債金額也不令人訝異。

Fed 本月稍早宣布重啟 QE，週一 (23 日) 進一步祭出無上限 QE，以「支持市場平穩運作所需的金額」收購資產，從那時啟，Fed 每天以 750 億美元的穩定步調購債，儘管市場上有傳言說 Fed 可能希望調整購債的規模。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Thomas Simons 說， Fed 無法永遠每天購買 750 億美元，因此慢慢的降低到到 600 億美元是合理的。

依這種速度下去，到下週末，Fed 收購的美國公債將逼近 1 兆美元。

(本文不開放合作媒體轉載)