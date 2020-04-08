〈MIC產業研討會〉疫情衝擊全球 三大新興科技應用成產業新商機

新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊全球產業，資策會產業情報研究所 (MIC) 副所長洪春暉表示，疫情帶動遠距上班與遠距教學，改變人類既有生活與工作模式，防疫過程中也出現新興科技應用，包含 AI 人工智慧、物聯網、生物醫學，可望為產業帶來新商機。

洪春暉表示，人工智慧商機，包含聊天機器人、服務型機器人、人工智慧結合大數據技術進行疫情偵測、知識圖譜等，其中台灣這次疫情中所推出的口罩管控系統就是例子，藉由地圖資訊系統結合藥局、口罩販售點，提供可視化資訊，也透露 MIC 正規畫推出疫情影響 ICT 產業的全球可視化地圖。

物聯網方面，洪春暉指出，無人機、無人車雖然並不是進期才興起的，但各國未降低人員接觸感染風險，紛紛利用無人機空投物資、噴灑消毒劑、進行防疫廣報等，另外還包含紅外線感測人體體溫及發燒篩檢、行動電話定位及電子監控儀器監測居家隔離對象，皆是疫情衝擊下所衍伸的新商機。

在疫情影響下，也推升生物醫學應用，洪春暉表示，包含基因序列科技、基因編輯、免疫血清、生物資訊學等，透過研究病毒基因序列，研發快速檢測、快篩試劑等。

洪春暉表示，疫情讓全球供給、市場充滿高度不確定性，短期產業仍面臨系統性風險，需審慎面對、控管財務、人員，也應透過引進新興應用，如非接觸式科技與應用，以迎接疫情過後的產業機會。