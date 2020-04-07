IBM新任CEO：疫情將加速AI和雲端運算發展

IBM (IBM-US) 新任執行長 Arvind Krishna 週一 (6 日) 表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情將加速企業轉向人工智慧 (AI) 和雲端科技，這兩大領域對 IBM 來說都是潛力無窮的商機。

儘管 IBM 在傳統電腦和資料庫等軟體相當活躍，但在市占率方面，IBM 遠遠落後於雲端先驅者亞馬遜和微軟；而 AI 方面，IBM 遭批評對前景過於樂觀，而是谷歌位居領先地位。

Arvind Krishna 週一 (6 日) 正式接任 IBM 第十任 CEO，從前任執行長 Ginni Rometty 接下這個棒子。他在 1990 年加入 IBM，原先是 IBM 的雲端業務負責人，目前該項職務轉由前任美銀高管 Howard Boville 接替。

Krishna 說，全球雲端運算採用率只有 20%，而 AI 生產力僅發揮 4%，他表示：「疫情不光會加速公司在 AI 和雲端方面的發展，還能幫助我們客戶的加快數位轉型。我相信未來幾個月內，疫情將推動這兩大領域需求。」

IBM 目前有 95% 員工改為遠端上班，以避免武漢肺炎傳播。過去幾週，IBM 員工就花了超過 1 百萬小時在視訓會議上。

Arvind Krishna 說，公司員工擁有超過 20 萬個虛擬網路專用連接，已分發近 50 萬台筆電和數十萬支手機，並啟用數百個資料中心。

Krishna 還補充說，得益於對紅帽 (Red Hat) 的收購，IBM 將能提供 Linux 作業系統和 Kubernetes 等混和雲端應用程式。

Krishna 不願透露公司受疫情衝擊程度，IBM 將於 4 月 20 日公布財報。